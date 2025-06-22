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        Bingöl'de aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 21:37 Güncelleme: 22.06.2025 - 21:37
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        Bingöl'de aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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        Bingöl'de aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ-Bingöl kara yolunda bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 40,15 gram metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 55 lira ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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