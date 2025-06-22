Bingöl'de aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Bingöl'de aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.
Bingöl'de aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ-Bingöl kara yolunda bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 40,15 gram metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 55 lira ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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