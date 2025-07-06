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        Bingöl'de sacda ekmek pişirilirken benzin bidonunun patlaması sonucu 6 kadın yaralandı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sacda ekmek pişirilirken benzin bidonunun patlaması sonucu 6 kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 23:14 Güncelleme: 06.07.2025 - 23:14
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        Bingöl'de sacda ekmek pişirilirken benzin bidonunun patlaması sonucu 6 kadın yaralandı
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sacda ekmek pişirilirken benzin bidonunun patlaması sonucu 6 kadın yaralandı.

        İlçenin Kalencik köyünde akraba bir grup kadın, ekmek yapmak için bir evin kilerindeki şömineyi yaktı.

        Kadınların şöminedeki sacda ekmek pişirdiği sırada yakındaki benzin dolu bidon ısının etkisiyle patladı.

        Patlamada, Neval, Nuran ve Berfin Koçak ile Gurbet, Zilan ve Ebrar Dervişoğlu yaralandı.

        Vücutlarında yanıklar oluşan kadınlar yakınları tarafından Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Yaralılar buradaki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Vücutlarında birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan kadınlar, ileri tedavi için Diyarbakır ve Malatya'daki hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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