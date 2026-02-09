Habertürk
        Bingöl Haberleri

        Bingöl'de firari 8 hükümlü yakalandı

        Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 12:10 Güncelleme: 09.02.2026 - 12:10
        Bingöl'de firari 8 hükümlü yakalandı
        Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.


        Bu kapsamda, haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.


        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

