        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl'de "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi

        Bingöl'de "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 16:39 Güncelleme: 09.02.2026 - 16:43
        Bingöl'de "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi
        Bingöl'de "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

        Yeşilay Bingöl Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, lise öğrencileri, Genç Caddesi'ndeki Hacı Hıdır Camisi önünden valilik binası önüne kadar yürüdü.

        Yürüyüşte yer alan katılımcılar, taşıdıkları pankartlarla sigaranın zararlarına dikkati çekti.

        Etkinlikte, Yeşilay Bingöl Şube Başkanı Ahmet Karaca ve vatandaşlar da yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

