        Bingöl Haberleri

        Bingöl'de 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 13:17 Güncelleme: 09.02.2026 - 13:17
        Bingöl'de 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        İlçede etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.

        Kar nedeniyle 15 yerleşim yerinin yolu kapandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları kardan temizlemek için çalışma yürütüyor.

        Belediye ekipleri de ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

