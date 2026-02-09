Bingöl'de 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
İlçede etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.
Kar nedeniyle 15 yerleşim yerinin yolu kapandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları kardan temizlemek için çalışma yürütüyor.
Belediye ekipleri de ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışma yaptı.
