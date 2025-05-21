Bu yılın temasının Türk mutfağının klasik yemekleri olduğunu aktaran Usta, "Biz de bu temaya, Bingöl mutfağımızın doğal, ekonomik ve atıksız örnekleriyle katkı sunduk. Yöresel lezzetlerimizi sergiledik. Maharetli ellerin emeğine şahit olduk. Doğallığı ve sürdürülebilirliği ön plana çıkardık. Bu güzel birlikteliğe emek veren herkese gönülden teşekkürler" dedi.