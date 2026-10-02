Bingöl ve Muğla sallandı! 2 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi, az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Türkiye'deki deprem hareketliliği 2 Ekim Cuma günü de sürüyor. Günün ilk saatlerinde Bingöl Yedisu ve Ege Denizi'nde sarsıntılar kaydedilirken, vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremler listesini takip ediyor. Sabah saatlerinde meydana gelen Ege Denizi'ndeki depremin büyüklüğü 3.0, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 2 Ekim 2026 son dakika deprem haberleri…