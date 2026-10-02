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        Haberler Bilgi Bingöl ve Muğla sallandı! 2 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi, az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

        Bingöl ve Muğla sallandı! 2 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi, az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

        Son depremler listesi 2 Ekim 2026 Cuma günü meydana gelen sarsıntılarla birlikte araştırılıyor. Verilere göre saat 06.01'de Ege Denizi'nde, Datça'ya yaklaşık 125 kilometre mesafede 3.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Gece saatlerinde Bingöl'ün Yedisu ilçesi Elmalı çevresinde de 3.2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. İşte, 2 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 06:55 Güncelleme:
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        Türkiye'deki deprem hareketliliği 2 Ekim Cuma günü de sürüyor. Günün ilk saatlerinde Bingöl Yedisu ve Ege Denizi'nde sarsıntılar kaydedilirken, vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremler listesini takip ediyor. Sabah saatlerinde meydana gelen Ege Denizi'ndeki depremin büyüklüğü 3.0, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 2 Ekim 2026 son dakika deprem haberleri…

        2

        2 EKİM 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        Deprem verilerine göre 2 Ekim sabahının erken saatlerinde Ege Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının Datça'ya uzaklığı yaklaşık 125 kilometre olarak kaydedildi.

        Gece saat 00.36'da ise Bingöl'ün Yedisu ilçesi Elmalı çevresinde 3.2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

        3

        EGE DENİZİ'NDE 3.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Verilere göre Ege Denizi'nde saat 06.01.30'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.0 kilometre olarak ölçülürken, merkez üssünün Datça'ya yaklaşık 125 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

        4

        BİNGÖL YEDİSU'DA DEPREM

        2 Ekim gecesi saat 00.36.57'de Bingöl'ün Yedisu ilçesi Elmalı çevresinde de 3.2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Depremin derinliği 6.3 kilometre olarak kaydedildi.

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        SON DEPREMLER NASIL TAKİP EDİLİR?

        Türkiye'deki deprem hareketliliği AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan veriler üzerinden takip edilebiliyor. Son depremler listesinde sarsıntının meydana geldiği bölge, saat, büyüklük ve derinlik gibi bilgiler yer alıyor.

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        KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.10.02 06:18:22 38.3003 38.7743 1.6 -.- 2.3 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
        2026.10.02 06:16:54 34.4422 32.2245 14.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.10.02 06:01:25 35.6023 26.1328 10.4 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2026.10.02 05:44:57 40.2380 23.9370 15.5 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
        2026.10.02 05:44:15 38.0998 38.4988 6.9 -.- 1.6 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
        2026.10.02 05:36:50 37.8518 36.1903 3.4 -.- 1.9 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2026.10.02 04:39:59 39.1718 28.3257 11.7 -.- 1.6 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.10.02 04:39:27 40.3863 26.8938 18.5 -.- 1.8 -.- SEVKETIYE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
        2026.10.02 04:33:36 40.2065 23.9258 9.9 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
        2026.10.02 04:26:32 35.9507 28.0480 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.10.02 04:08:35 39.1705 29.3878 8.5 -.- 1.3 -.- SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.02 03:57:21 40.6785 36.7848 5.1 -.- 1.0 -.- PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT) İlksel
        2026.10.02 03:56:15 35.9012 28.1277 7.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.10.02 03:43:58 39.6755 38.3975 8.8 -.- 1.4 -.- BUYUKGUMUSLU-ILIC (ERZINCAN) İlksel
        2026.10.02 03:40:55 38.3345 38.7738 5.4 -.- 0.9 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
        2026.10.02 03:08:09 38.2918 38.2675 10.6 -.- 0.8 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
        2026.10.02 02:31:58 38.2625 28.3422 14.2 -.- 1.2 -.- SARISU-KIRAZ (IZMIR) İlksel
        2026.10.02 02:15:26 38.2952 38.1857 11.0 -.- 0.9 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
        2026.10.02 02:03:08 39.9702 27.6355 15.1 -.- 1.6 -.- SEBEPLI-GONEN (BALIKESIR) İlksel
        2026.10.02 01:52:52 38.2035 38.5572 3.5 -.- 2.2 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
        2026.10.02 01:45:58 40.2715 29.0082 14.2 -.- 1.3 -.- AHMETBEY-OSMANGAZI (BURSA) İlksel
        2026.10.02 01:33:50 37.0447 28.9245 13.7 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
        2026.10.02 01:22:39 39.5478 39.0297 16.4 -.- 1.5 -.- ESKIBAGLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
        2026.10.02 01:13:53 38.9940 26.0157 15.1 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.10.02 00:36:57 39.3948 40.6325 6.3 -.- 3.2 3.4 ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

        7

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-10-02 06:01:30 35.68483 26.83 7.0 ML 3.0 Ege Denizi - [125.03 km] Datça (Muğla)
        2026-10-02 05:44:16 38.11883 38.47217 7.0 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)
        2026-10-02 05:36:52 37.71867 36.26317 14.88 ML 2.0 Andırın (Kahramanmaraş)
        2026-10-02 04:39:58 39.15117 28.29933 5.56 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-10-02 04:26:30 35.83383 28.005 7.04 ML 1.9 Akdeniz - [89.05 km] Marmaris (Muğla)
        2026-10-02 04:08:34 39.189 29.41733 12.25 ML 1.6 Hisarcık (Kütahya)
        2026-10-02 03:56:15 35.909 28.0145 6.97 ML 1.9 Akdeniz - [80.67 km] Marmaris (Muğla)
        2026-10-02 03:43:57 39.66967 38.40967 6.93 ML 1.2 İliç (Erzincan)
        2026-10-02 03:40:56 38.30833 38.77533 10.87 ML 1.2 Kale (Malatya)
        2026-10-02 03:11:21 37.18433 36.76633 10.72 ML 0.9 Nurdağı (Gaziantep)
        2026-10-02 03:08:09 38.30233 38.26933 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
        2026-10-02 02:55:42 37.15933 36.95967 6.95 ML 0.9 Nurdağı (Gaziantep)
        2026-10-02 02:31:59 38.2525 28.32617 9.15 ML 1.2 Kiraz (İzmir)
        2026-10-02 02:15:25 38.3095 38.19667 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
        2026-10-02 02:03:07 39.9745 27.60333 6.98 ML 1.6 Gönen (Balıkesir)
        2026-10-02 01:52:52 38.195 38.55217 7.0 ML 2.3 Battalgazi (Malatya)
        2026-10-02 01:45:57 40.254 29.03083 7.0 ML 1.4 Osmangazi (Bursa)
        2026-10-02 01:33:50 37.01317 28.94617 6.92 ML 1.6 Köyceğiz (Muğla)
        2026-10-02 01:22:39 39.515 39.0215 5.64 ML 1.1 Kemah (Erzincan)
        2026-10-02 01:13:53 38.93933 25.986 7.05 ML 2.0 Ege Denizi - [48.16 km] Karaburun (İzmir)
        2026-10-02 01:11:42 38.368 38.90583 7.07 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)
        2026-10-02 00:36:57 39.38367 40.63033 7.0 ML 3.1 Yedisu (Bingöl)
        2026-10-02 00:29:15 38.01517 38.21467 7.0 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)
        2026-10-02 00:12:22 38.84683 26.458 7.01 ML 1.7 Ege Denizi - [20.59 km] Karaburun (İzmir)
        2026-10-02 00:01:31 38.13167 44.18183 7.0 ML 2.2 Başkale (Van)

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.

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