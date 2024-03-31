Bingöl Belediye başkan adayları kimlerdir? Bingöl Belediyesi hangi partide? Bingöl Belediye başkanı kimdir? Bingöl Belediyesi hangi partide? Bingöl Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Bingöl Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bingöl Belediyesini hangi parti kazandı ve Bingöl Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bingöl yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 13:10 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:10 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL