        Haberler Gündem Bingöl’de araç lastik dükkanına giren kurt hayvan barınağına götürüldü.

        Bingöl’de araç lastik dükkanına giren kurt hayvan barınağına götürüldü.

        Bingöl'de kent merkezindeki bir lastikçide lastiklerin arasına gizlenen yaklaşık 1,5 yaşındaki kurt, esnafın etle sakinleştirmesi sonrası belediye ekiplerince yakalanıp Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü. İş yeri sahibi, "Saldırgan değildi, açtı" dedi

        Giriş: 19.01.2026 - 18:33 Güncelleme: 19.01.2026 - 18:33
        Kurttan rot-balans molası
        Bingöl'de araç lastik dükkanına giren kurt, belediye ekipleri tarafından yakalanarak hayvan barınağına götürüldü.

        Olay, öğleden sonra kent merkezindeki bir lastikçide meydana geldi. Lastik dükkanı sahibi Yusuf Demir, iş yerindeki lastiklerin arasına giren kurdu görüp, durumu Bingöl Belediyesi ekiplerine bildirdi.

        Adrese gelen ekipler, yakaladıkları kurdu Bingöl Belediyesi Geciçi Hayvan Bakımevi’ne götürdü. Bakıma alınan kurdun yaklaşık 1,5 yaşında olduğu belirtildi.

        ‘BİZE BİR SALDIRGANLIĞI OLMADI’

        Olay anını anlatan Demir, beslemek için et verdiklerini belirterek, “Birden bir hayvan içeriye girdi. Köpek olduğunu tahmin ettim. Sonradan kurt olduğunu öğrendim. Lastiklerin arasına girdi. O arada çevredekiler toplandı. Aç olduğunu fark ettik. Kasap komşudan et falan getirdik. Belediyeyi aradık. Ekipler gelip, alıp götürdü. Bize bir saldırganlığı olmadı, hayvan açtı. Çok şaşırdık. İş yerimizin kepenkleri de açık olduğu için içeriye girmiş, misafir ettik. Bazıları Yamaç bölgesinden geldiğini söyledi. Ancak tam olarak bilmiyoruz. 13.30 sıralarında geldi ve lastiklerin arasına girdi. Çıkarmak için bayağı uğraştık. Et verdik, biraz lastiğin dışına çıkardık, belediye ekipleri de rahat şekilde alıp götürdü” dedi.

        Siber suçlara yönelik operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı

        Ankara-Siber suçlara yönelik operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı  

        #Bingöl kurt
        #haberler
