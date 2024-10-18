Beton mikseri aracın üzerine devrildi: 3 yaralı
Bingöl'de beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı
Berat E. idaresindeki beton mikseri, Saray Mahallesi'nde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Erkan S. yönetimindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi.
Kazada hafif ticari araçtaki 2 kişi ile mikserin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari araçta sıkışan sürücü, beton mikserinin vinç ve kepçe yardımıyla kaldırılmasının ardından çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.