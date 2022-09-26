Binlerce Rus Finlandiya sınırına akın etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkede kısmi askeri seferberlik ilan etmesinin ardından
ülkeden kaçmaya insan sayısı artarken, hafta sonu boyunca binlerce Rus vatandaşı Finlandiya sınırına akın etti.
Reuters'ın aktardığı habere göre, sınırdaki trafik bu sabah saatlerinde sakinlese de önceki haftalara göre oldukça yoğun geçti.
Sınırı geçtikten sonra Reuters'a konuşan Rus gençler, St Petersburg'dan Finlandiya sınırına saatler süren bir yolculuk yaptıklarını, savaşa hazırlanmaktan korktuklarını söyledi.
Finlandiya hükümeti, sınırlardaki yoğunluğa karşı temkinli olacaklarını duyurmuş, Rus turistlere vize uygulamasını askıya almıştı.
SEFERBERLİK İLANI
Putin, 21 Eylül'de kısmi askeri seferberlik ilan ettiğini duyurdu, seferberlik kapsamında 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağı açıklandı.
Ayrıca Putin, seferberlik görevinden kaçanlara yönelik hapis cezasının artırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.
Buna göre, düşman ordusuna gönüllü teslim olan askerlere 10 yıl, savaş zamanı yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek. Kararnameyle, seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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