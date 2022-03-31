BioNTech, 10,3 milyar euro kar açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya BioNTech, 10,3 milyar euro kar açıkladı
ABONE OL

BioNTech, geçen yıl 10,3 milyar euro kar elde etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını ilk geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in 2021'deki net karı, artan aşı satışlarıyla 10,3 milyar euro olarak gerçekleşti. Türk lirası cinsinden yaklaşık 160 milyar lirayı aşan bu kar tutarı neredeyse Borsa İstanbul’da ilk 100 şirketin (BİST-100) 2021’de elde ettiği toplam net kar rakamına eşit. Şirket 2021 için 4,8 milyar euro; yani yaklaşık 78 milyar lira vergi de ödeyecek.

BioNTech, 10,3 milyar euro kar açıkladı
BioNTech, 10,3 milyar euro kar açıkladı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / AA

Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucuları olduğu, Kovid-19 aşısını geliştiren şirket BioNTech, 2021 yılına ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, şirketin 2021'de net karı, net gelirlerindeki yükselişle 10,3 milyar euroya ulaştı. BioNTech, 2020'de 15,2 milyon euro kar açıklamıştı.

HİSSE BAŞI KARI 0,06 EURODAN 39,63 EUROYA ÇIKTI

BioNTech'in, 2020'de 482,3 milyon euro olan toplam gelirleri geçen yıl 18,97 milyar euroya yükselirken, hisse başına karı da 0,06 eurodan 39,63 euroya çıktı.

BioNTech, bu yıl yapılan toplam 2,4 milyar dozluk Kovid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden 13-17 milyar euroluk gelir elde etmeyi öngörüyor. Şirket, AR-GE faaliyetlerine 1,5 milyar euro harcamayı planlıyor.

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile geçen yıl 165'i aşkın ülkeye 2,6 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı tedarik etti.

4,8 MİLYAR EURO VERGİ ÖDEYECEK

BioNTech, 2021 mali yılı için 4,8 milyar euro, yani yaklaşık 78 milyar lira vergi ödeyeceğini de duyurdu.

Alman biyoteknoloji şirketi, diğer hastalıkların yanı sıra sıtma ve tüberküloz için tedaviler geliştirmeye çalışırken, Omicron varyantına özel aşı için de denemeler yapıyor.

Öte yandan, piyasa değeri yaklaşık 42 milyar dolar olan şirket, gelecek 2 yılda 1,5 milyar dolarlık hisse geri alımı ve hisse başına 2 dolar nakit temettü ödenmesini şirketin yıllık genel kurulunda onaya sunacağını da duyurdu.

BioNTech'in geçen yıl yaklaşık 19 milyar euroluk aşı satışı doğrudan Almanya'nın GSYH'sine gelir olarak girdi. Bunun, Almanya'nın GSYH'sine 0,5 puanlık katkı sağladığı belirtiliyor.

"ÖZLEM TÜRECİ VE UĞUR ŞAHİN HEM TÜRKİYE'NİN HEM DE ALMANYA'NIN GURURU"

Dünyanın birçok ülkesinden ve kurumundan ödül alan Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, son olarak 'Paul-Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022' ödülünü almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Almanya Başbakanı Scholz'un Türkiye'yi şansölye makamında ilk kez ziyareti sırasında, "Kovid salgını sürecinde Özlem Türeci ve Uğur Şahin hem Türkiye'nin hem Almanya'nın gururu oldular" ifadelerini kullanmıştı.

Koronavirüs salgınında geliştirdikleri aşının birçok ülkede kullanıldığı BioNTech kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'ye Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katılımıyla Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verilmişti.

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Moritz Körner, bilim insanları Özlem Türeci ve eşi Uğur Şahin'in fotoğraflarının yeni euro kağıt paralarının üzerinde yer almasını önermişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
DÜNYA ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
Biden'den flaş Putin iddiası: Bazı danışmanlarını kovduğu konusunda göstergeler var! - Haberler
DÜNYA Biden'den Putin iddiası
KOTA GELDİ! Rusya ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirdi! - Son Haberler
DÜNYA Rusya'dan ayçiçeği yağı ihracatına kota
ABD'li astronot, Rus uzay aracıyla dünyaya döndü
DÜNYA ABD'li astronot Rus uzay aracıyla döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy görüştü
ABD'den petrol hamlesi
DÜNYA ABD'den petrol hamlesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan kritik açıklama
DÜNYA Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan kritik açıklama
Pakistan Başbakanı'na karşı güvensizlik oylaması ertelendi
DÜNYA Pakistan Başbakanı'na karşı güvensizlik oylaması ...
Rusya'dan Avrupa Birliği'ne karşı yaptırım
DÜNYA Rusya'dan Avrupa Birliği'ne karşı yaptırım
Prag’da palalı saldırgan öğretmeni öldürdü, kentte kırmızı alarm
DÜNYA Prag’da kırmızı alarm: Palalı saldırgan öğretmeni ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.