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BioNTech, 2022 için Covid-19 aşısı geliri tahminini 16-17 milyar euroya yükseltti

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, uyarlanmış aşılara olan talebi ve daha yüksek fiyatları gerekçe göstererek bu yıl için Covid-19 aşısı geliri tahminini 13-17 milyar eurodan 16-17 milyar euroya yükseltti

BioNTech, 2022 için Covid-19 aşısı geliri tahminini 16-17 milyar euroya yükseltti
BioNTech, 2022 için Covid-19 aşısı geliri tahminini 16-17 milyar euroya yükseltti
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AA

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, uyarlanmış aşılara olan talebi ve daha yüksek fiyatları gerekçe göstererek bu yıl için Covid-19 aşısı geliri tahminini 13-17 milyar eurodan 16-17 milyar euroya yükseltti.

BioNTech, 2022'nin üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin üçüncü çeyrekteki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 düşerek 1,78 milyar euroya geriledi. BioNTech, geçen yılın temmuz-eylül döneminde 3,211 milyar euro kar açıklamıştı.

Şirketin gelirleri, üçüncü çeyrekte 2021'in aynı dönemine göre yüzde 43 azalarak 3,46 milyar euroya indi. BioNTech, geçen yılın ilk çeyreğinde 6 milyar 87 milyon euro gelir elde etmişti.

Şirketin Ocak-Eylül 2022'deki gelirleri 13 milyar euro ve net karı da 7,2 milyar euro olarak açıklandı.

Şirket açıklamasında, beklendiği gibi, Covid-19 pandemisi seyrinin dinamik olmaya devam ettiği ve 3 aylık finansal sonuçlarda dalgalanmalara yol açtığı belirtildi.

BioNTech, uyarlanmış aşılara olan talebi ve daha yüksek fiyatları gerekçe göstererek bu yıl için Covid-19 aşısı geliri tahminini 13-17 milyar eurodan 16-17 milyar euroya yükseltti. Şirket, geçen yıl aşıdan 19 milyar euro gelir elde etmişti.

Covid-19 aşısının geliştirilmesinde BioNTech'in beraber çalıştığı Pfizer da 1 Kasım'da Covid-19 aşısı 2022 satışları için tahminini 2 milyar dolar artırarak 34 milyar dolara yükseltmişti.

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