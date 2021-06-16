Biontech aşısı kan pıhtılaşması yapar mı? Biontech sonrası kan sulandırıcı içilir mi? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuyla ilgili ise Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

BIONTECH KAN PIHTILAŞMASI YAPAR MI?

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre ülkemizde uygulanan hiçbir aşının pıhtı yapma riski yoktur.

BIONTECH SONRASI KAN SULANDIRICI KULLANILMALI MI?

Aşının pıhtı yapma gibi bir ihtimali olmadığı için aşıdan önce veya sonra kan sulandırıcı alınması önerilmiyor. Uzmanlar, başka bir hastalık için düzenli olarak kan sulandırıcı kullanan vatandaşların ilacını alabileceği, bunun bir zararı olmadığını belirtiyor. Ancak aşının yan etkisinden kaçınmak için kan sulandırıcı alınmasına gerek görülmüyor.