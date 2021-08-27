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BioNTech/Pfizer, koronavirüs aşısı için Brezilyalı ilaç devi ile anlaştı

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, geliştirdikleri Covid-19 aşısının Latin Amerika'da dağıtımına yönelik üretimi için merkezi Brezilya'da bulunan Eurofarma Laboratorios SA ile iş birliği anlaşması yaptı

BioNTech/Pfizer, koronavirüs aşısı için Brezilyalı ilaç devi ile anlaştı
BioNTech/Pfizer, koronavirüs aşısı için Brezilyalı ilaç devi ile anlaştı
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AA

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'ten yapılan açıklamada, 3 şirketin BioNTech'in mRNA tabanlı "BNT162b2" aşısının üretilmesi ve dağıtılmasında Latin Amerika'da ortak çalışacağı belirtildi.

Söz konusu anlaşma, Kovid-19 aşısının özel kimyasal bileşenlerinin üretimini kapsamıyor.

Eurofarma Laboratorios SA'nın yılda 100 milyon doz aşı üretmesi bekleniyor. Eurofarma, kullanıma hazır ürünleri ABD'deki tesislerden temin edecek ve 2022'de aşı dozlarının üretimine başlayacak.

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 100'ün üzerinde ülkeye 1,3 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı tedarik etti. Şirketler, yıl sonuna kadar 3 milyar doz tedarik edilmesini hedefliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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