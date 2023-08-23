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        BioNTech’ten kanser ilacı için tarih

        Koronavirüs aşısından sonra sırada kanser ilacı var. BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, kansere karşı geliştirdikleri ilaçların 2026 yılından itibaren piyasaya sürüleceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 17:14 Güncelleme: 23.08.2023 - 17:14
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        BioNTech'ten kanser ilacı için tarih
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        BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, kanser ilaçları için tarih verdi ve 2026 yılından itibaren piyasaya sürüleceğini söyledi.

        Geliştirdikleri Covid-19 aşısıyla pandeminin yönünü değiştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Şahin, Alman medyasına konuştu. Prof. Dr. Şahin, akciğer, pankreas ve kalın bağırsak kanserlerine karşı geliştirdikleri ilaçların deneme süreçlerinin devam ettiğini ve cesaret verici gelişmeler olduğunu söyledi.

        "2026'DAN İTİBAREN İLAÇLARI HASTALARA SUNABİLECEĞİZ"

        Prof. Dr. Şahin, "Önümüzdeki iki yılda yeni deneme süreçlerine geçeceğiz. Gerekli mercilerden alacağımız onay sonrasında 2026'dan itibaren ilaçları hastalara sunabileceğiz" dedi.

        Prof. Dr. Şahin, ilaçların vücudun kansere karşı kendi savunma reaksiyonunu güçlendirmesini hedeflediklerini belirtti.

        Covid-19 pandemisi sonrası çalışmaların yüzde 80'ini kanserle mücadeleye ayırdıklarını kaydeden Prof. Dr. Şahin, Prof. Dr. Özlem Türeci ile birlikte uzun yıllardır kansere karşı geliştirdikleri ilaç üzerinde çalışıyor.

        Prof. Dr. Şahin, daha önce yaptığı açıklamada kanser ilaçlarının 2030'dan önce hazır olabileceğini söylemişti. Çiftin asıl çalışmaları kansere yönelik ilaçlar ve aşılar üzerine.

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        #BioNTech kanser ilacı
        #Prof. Dr. Uğur Şahin
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