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Biotrend halka arz nasıl alınır? Biotrend halka arz hisse fiyatı ne kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AŞ'nin 16,50-18 lira fiyat aralığıyla halka arz başvurusunu onayladı. Biotrend halka arz nasıl alınır? Biotrend halka arz hisse fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler...

Biotrend halka arz nasıl alınır? Biotrend halka arz hisse fiyatı ne kadar?

Biotrend halka arz bugün başladı. Biotrend Enerji 19-20-21 Nisan’da halka arz edilecek. Biotrend Enerji yakın gelecekte ayrıştırma, buhar satışı ile sera ve karbon satış gelirlerine de sahip olmayı hedefliyor. Biotrend halka arzı ile ilgili detaylı bilgilere sahip olmak isteyenler soruyor: Biotrend halka arz nasıl alınır? Biotrend halka arz hisse fiyatı ne kadar?

BİOTREND HİSSE FİYATI NE KADAR?

Biyokütle alanında borsadaki tek şirket olacak Biotrend, 16,50 -18 TL fiyat aralığı ile ek satışın gerçekleşmesi halinde halka arz büyüklüğünü 688-750 milyon TL olarak hesaplıyor. Bu durumda şirketin halka arz oranı ise ek satış dahil yüzde 27,8’ye ulaşacak.

BİOTREND HALKA ARZ NASIL ALINIR?

Deniz Yatırım ve TSKB liderliğinde 38 kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzın yüzde 80’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Bu arada halka arz büyüklüğünün yüzde 45’ine karşılık gelen fon ile Günlük Alım Emri Taahhüdü gerçekleştirilecek. Buna göre 10 işlem günü süreyle, Deniz Yatırım aracılığı ile ek satış kullanılırsa 1.875.000 adet halka arz fiyatından ve günlük geçerli alım emri girilecek.

Biotrend Enerji, bünyesinde Doğtaş ve Kelebek Mobilya markalarını da bulunduran Doğanlar Yatırım Holding’in enerji iştiraki. Sayıları 2021 yılı sonunda 17’ye ulaşacak tesislerinde; katı atık ayrıştırma ve geri kazanım, atıktan türetilmiş yakıt üretimi, biyometanizasyon, düzenli depolama alanı, çöp gaz ve biyogazdan enerji üretimi ile biyokütle yakma işlemleri yapılıyor. Biotrend Enerji’nin 2020 yılı içerisinde ürettiği yıllık elektrik miktarının 300 milyon kWh.

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