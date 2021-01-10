Turkcell Bip nedir? Turkcell Bip güvenlikli mi? Soruları sosyal medya kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. WhatsApp sözleşmesi yayınlanmasının ardından sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar yeni mesajlaşma uygulaması için de arayışa girdi. İşte anlık mesajlaşma, görüntülü ve sesli sohbet uygulaması Turkcell Bip ile ilgili detaylar...

BİP NEDİR?

BiP; Turkcell tarafından iOS ve Android kullanıcıları için geliştirilen, tüm operatör abonelerinin kullanabileceği anlık mesajlaşma uygulamasıdır. BiP; App Store, Google Play, ve Huawei AppGallery üzerinden ücretsiz indirilebilmektedir.

Uygulamada; kaybolan mesaj, caps yaratma, herkesle iletişim kurabilme, grup mesajlaşma ve konum paylaşma, oyunlar, para transferi gibi özellikleri bulunmaktadır.

Uygulama ile kullanıcılar birbirlerine ücretsiz olarak mesaj, resim, video ve ses kayıtları gönderebilirler. Kaybolan mesaj özelliği ile kullanıcılar mesajlaşırken, mesajlarını belirlediği süre sonunda sohbet ekranından kaybolmasını sağlayabilirler. Herkesle iletişim kurabilme özelliği ile uygulama kullanıcıları uygulama içerisinden uygulamayı kullanmayanlara SMS ile mesaj gönderebilirler. Caps yaratma özelliği ile kullanıcılar, var olan fotoğraflarını kullanarak veya yeni fotoğraflar çekerek kendi caps çalışmalarını yaratıp, paylaşabilirler. Yiğit Özgür'ün sadece BiP için tasarladığı çıkartmalar ve Türk usulü çıkartmalar da uygulamada yer almaktadır.

ÜCRETLENDİRME

Turkcell aboneleri için

Mesaj, fotoğraf, video, ses kaydı göndermeleri kotalarından düşmemektedir. Ancak diğer paylaşımları paketleri varsa İnternet paketlerinden, yoksa normal mobil İnternet tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir.

BiP uygulaması hız kısıtlı İnternet paketleriyle birlikte alınabilir. BiP ile beraber alınan hız kısıtlı İnternet paketi bittiğinde, İnternet erişim hızı ile birlikte BiP kullanım hızı da 96 kbps'a indirilmektedir.

Diğer operatör abonelerinin BiP kullanımları varsa İnternet paketlerinden, yoksa normal mobil İnternet tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir.

Turkcell ve diğer operatör aboneleri için



Uygulama içerisinden gerçekleşen aramalar, varsa ses paketlerinden yoksa operatörün normal ses tarifesi üzerinden gerçekleşmektedir.

Uygulama, mobil şebeke üzerinden erişimin yanında bulundukları ortamdaki kablosuz İnternet bağlantısı üzerinden de kullanılabilir. Bu durumda uygulamaya erişim için gerçekleştirilen deneme kullanımı Turkcell tarafından ücretlendirilmeyeceği için söz konusu deneme kullanımından Turkcell sorumlu değildir.

BİP GÜVENLİKLİ Mİ?

Bip Uçtan Uca şifreli güvenliği bulumaktadır