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10-15 saniyede soygun! Görüntüler şok etti...

İstanbul'da ‘tantanacılık' yöntemiyle hırsızlık yapan biri kadın 16 kişilik çete gözaltına alındı. Ortaya çıkan görüntüler ise 'pes' dedirtti. Soyacakları vatandaşı ‘tayfabaşı' tespit ediyor. Ardından mağdurun önüne geçen ‘dümenciler' kavgaya tutuşuyor. O sırada kurban araya alınıyor. Yaşanan kargaşada ‘iş koyucu' mağdurun cüzdanını çalıyor. Tüm bunlar 10-15 saniye içinde yaşanıyor ve çete üyeleri kısa sürede farklı yerlere dağılıyor.

10.08.2018 - 16:48 | Güncelleme:

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin bir çeteyi takip ederken elde ettiği ve ‘tantanacılık' olarak adlandırılan hırsızlık yönteminin görüntüleri şaşırttı. Aynı yöntemle mağdur olan birçok vatandaşın başvuruları üzerine çalışma yapan polis, çetenin çalışma yöntemini ortaya çıkardı. Buna göre çete üyeleri kendi aralarında "tayfabaşı", "dümenci" ve "iş koyucu" şeklinde görev paylaşımı yapıyor.



10-15 SANİYEDE SOYGUN

Soyacakları vatandaşı ‘tayfabaşı' tespit ediyor. Ardından mağdurun önüne geçen ‘dümenciler' kavgaya tutuşuyor. O sırada kurban araya alınıyor. Yaşanan kargaşada ‘iş koyucu' mağdurun cüzdanını çalıyor. Tüm bunlar 10-15 saniye içinde yaşanıyor ve çete üyeleri kısa sürede farklı yerlere dağılıyor.

VURULARAK YAKALANAN ZANLI DA ÇETEYLE BAĞLANTILI

Ortaya çıkan bu detaylar üzerine polis, biri kadın 16 kişiyi tespit etti. İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Öte yandan operasyondan 3 gün önce Şişli'de kalçasından vurularak suçüstü yakalanan A.K.'nin de bu çeteyle bağlantısı olduğu ortaya çıktı.



650 BİN LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin 21 olayda toplam 650 bin liralık vurgun yaptıkları belirtildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

 

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