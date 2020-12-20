Bir Annenin Günahı 5. son bölümü ekrana geldi. Son bölümde; Yağmur babasının kendisini öldürtmek istediğini Yusuf’tan öğrenmiştir. Artık onun da babasının gerçek katiliyle ilgili kafasında soru işaretleri vardır. Bir Annenin Günahı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Annenin Günahı 5. son bölüm...

BİR ANNENİN GÜNAHI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Annenin Günahı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

BİR ANNENİN GÜNAHI 5. SON BÖLÜM

Yusuf’a gerçekten inanmak ve onunla yürümek ister. Yusuf ise gerçek katili bulmak için çıktığı yolda adım adım annesine yaklaştığını bilmemektedir. Diğer yanda, etrafındaki çemberin giderek daraldığını hisseden Suna küçük oğlu Ali’nin ortadan kaybolmasıyla perişan olur.

Üstelik işlediği büyük günahın bir başka şahidi daha olduğunu öğrenecek ve iyice köşeye sıkışacaktır.