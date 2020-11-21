Bir Annenin Günahı, ilk bölümü ile Kanal D ekranlarında bu akşam saat 20.00'da seyirci ile buluşacak. Başrollerinde Özge Özberk ve Musa Uzunların yer aldığı Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncuları ve konusunu sizler için araştırdık. Peki Bir Annenin Günahı dizisi nerede çekiliyor? İşte diziye dair ayrıntılar...

BİR ANNENİN GÜNAHI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir Annenin Günahı dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır. Çekimler, Beykoz'da dizi için kurulan platoda gerçekleşmektedir.

BİR ANNENİN GÜNAHI OYUNCULARI KİMLER?

Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncu kadrosunda;

Özge Özberk (Suna),Musa Uzunlar (Sadri Güngör),Mert Yazıcıoğlu (Yusuf),Emre Kınay (Çetin Alaz),Simay Barlas (Yağmur Güngör),Pamir Pekin (İbrahim Komiser),Nefise Karatay (Nazan Güngör),Gökçe Özyol (Bekir),Onuryay Evrentan (Şükran),Alihan Türkdemir (Ali),Emir Çiçek (Kazım),Ümmü Putgül (Neriman),Ayça İnci (Meral),İsmail Düvenci, Hamit Demir, Hüseyin Turunç (Kahraman),Mina Derman (Zehra),Deniz Ertürk (Filiz),Esra Gönen yer alıyor.

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİNİN KONUSU

Suna, 40’lı yaşların başında, dünyalar güzeli bir kadındır. Göksu sahilinde zar zor işlettiği ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla beraber Göksu yakınlarında, bahçe içinde bir gecekonduda yaşar. Dişinden tırnağından arttırarak bir yandan çocuklarını okutmuş bir yandan da başlarını sokabilecekleri bir evleri olsun diye ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf’tur.

Yusuf, yirmili yaşlarının başında, yakışıklı ve akıllı, oldukça da muzip bir çocuktur. Yusuf ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, kardeşleriyle ilgilenen, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan, yaşına göre olgun, yani “gerçek hayatın” farkında olan biridir. Yalnız başına onlara hem analık hem babalık etmiş anasını her şeyden sakınır. Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir.

Suna’nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Yıllardır soluksuz çalışan Suna, balıkçı dükkanını kapatıp, evde yalnızca çocukları için yemek pişirecektir. Hatta Yusuf hayırlısıyla bir gün evlenince, Suna da torunlarını sevecektir. Ama zavallı Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir…