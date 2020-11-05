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Bir Başkadır konusu ne ve oyuncuları kim? Bir Başkadır ne zaman başlayacak?

Dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan Türk dizileri gündemden düşmüyor. Dijital yayın platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte Türk dizilerinde de dijital için çekilmiş yapımlar olmaya başladı. Netflix'in fragmanını paylaştığı Bir Başkadır da bu yapımlardan biri. Peki fragmanıyla ilgi uyandıran Bir Başkadır konusu ne ve oyuncuları kim? Bir Başkadır ne zaman başlayacak?

Bir Başkadır konusu ne ve oyuncuları kim? Bir Başkadır ne zaman başlayacak?

Netflix hesabından paylaşılan yeni dizi Bir Başkadır'ın fragmanı sosyal medya gündeminden düşmüyor. Bu sezon Netflix'te yayınlanacak Türk yapımlarıyla ilgili haberler geçtiğimiz haftaların en çok konuşulan konulardan biriydi. Bir anda sosyal medya gündemine oturan Bir Başkadır konusu ne ve oyuncuları kim? Bir Başkadır ne zaman başlayacak?

BİR BAŞKADIR KONUSU NE?

Bir başkadır fragmanı bir terapist odasında başlıyor. 8 bölümden oluşacak olan dizi, farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul’un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.

BİR BAŞKADIR OYUNCULARI KİM?

Senaryosunu ve yönetmenliğini Berkun Oya'nın üstlendiği Bir Başkadır'ın oyuncuları arasında Meryem rolüyle Öykü Karayel, Yasin rolüyle Fatih Artman, Ruhiye rolünde Funda Eryiğit, diğer rollerde ise Defne Kayalar, Tülin Özen, Derya Karadaş, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Alican Yücesoy Nesrin Cavadzade, Öner Erkan ve Gökhan Yıkılkan gibi isimler karşımıza çıkıyor.

BİR BAŞKADIR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir Başkadır'ın yayınlanan fragmanıyla birlikte ne zaman başlayacağı da belli oldu. Netflix'in yeni Türk yapımı dizisi Bir Başkadır 12 Kasım'da izleyici karşısına çıkacak.

BİR BAŞKADIR FRAGMAN İZLE

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