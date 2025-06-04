Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, bir çocuk babası 50 yaşındaki İsmail Baştuğ evine 50 metre kala, daha önce yaşadıkları trafik tartışmasından kaynaklı husumetlisi 20 yaşındaki İsmail Doğan'ın bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti
Aksaray'da olay, dün saat 17.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Karşı Mahalle'de meydana geldi. Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan 1 çocuk babası İsmail Baştuğ (50), işten çıkıp yürüyerek evine gitmek için yola çıktı.
TRAFİKTE TARTIŞMA YAŞAMIŞLARÖldürülen İsmail Baştuğ, 1 çocuk babasıydı.
DHA'daki habere göre Baştuğ'a, evine 50 metre kala, peşinden gelen daha önce trafikte tartışma yaşadıkları, fırıncılık yapan husumetlisi İsmail Doğan (20) bıçakla saldırdı.
SIRTINDAN ÜÇ KERE BIÇAKLADI
Sırtından aldığı 3 bıçak darbesiyle yaralanan Baştuğ, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan Doğan da olay yerinden kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Baştuğ, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Kaçan Doğan da kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.