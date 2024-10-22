'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın oyuncuları kendilerini anlattı

BKM'nin yapımcılığında Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla çekilen 'Bir Cumhuriyet Şarkısı', gösterime cuma günü girecek.

1930’lu yılların Türkiye’sinde, bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın bir ülkede sanatla nasıl devrim yaptığının nefes kesen hikâyesini anlatan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın oyuncuları, canlandırdıkları karakterleri anlattı.

SALİH BADEMCİ (AHMED ADNAN SAYGUN) Türkiye’deki ilk operanın bestelenme hikâyesini anlatıyoruz. Bu iş için çok heyecanlı, henüz kendini çok toy hisseden, yönetim kabiliyeti tam gelişmemiş Ahmed Adnan Saygun’un tüm zorluklara rağmen bestekâr olarak doğuşunu görüyoruz. Böylesine mücadeleci özel bir karakteri canlandırdığım için mutlu ve gururluyum. REKLAM

ERTAN SABAN (MUSTAFA KEMAL ATATÜRK) Mustafa Kemal Atatürk’ü oynamaya çalışmak büyük ve kibirli bir iddia. Bize hem daha modern hem daha özgür bir hayat bahşeden kişilikle birkaç aylığına da olsa zaman geçirmek nasip olduğu için çok müteşekkirim. Umarım ruhundan bir kuple yansıtabilmişimdir.

MELİS SEZEN (MEDİHA HANIM) Mediha Hanım; ayakları yere sağlam basan, cesur tam bir Cumhuriyet kadını. Adnan Saygun’un eşi. Aynı zamanda kendisi piyanist. Sanatçı, piyanist olarak bir Cumhuriyet kadını olan Mediha Hanım’a hayat vermek benim için çok heyecan verici.

ŞİFANUR GÜL (NÜKHET) Nükhet anlatmak istediğimiz hikâyeyi temsil eden tam bir Cumhuriyet genci. Umutlu, pozitif, neşeli ve inançlı bir karakter. Nükhet’i oynarken olduğu yeri güzelleştiren bir kelebek gibi hissettim.