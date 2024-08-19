Beklentiler gerçekliğe uymadı! Hayal ettikleri ürünlerden farklı eşyalar bulan 10 kişi şaşkınlıklarını paylaştı!
İnternetten alışveriş yaparken her zaman beklediğinizi bulamayabilirsiniz! Bazı insanlar hayal ettikleri ürünlerin yerine bambaşka eşyalarla karşılaşarak şaşkınlıklarını sosyal medyada paylaştı. İşte o eşyalar!
Online alışveriş dünyasında beklenmedik sürprizler yaşamak mümkün! Hayalini kurdukları ürünler yerine bambaşka eşyalar bulan bu 10 kişi, şaşkınlıklarını eğlenceli bir şekilde dile getirdi. İşte o anlar!
1. “Annemin köpeğimiz için şapka denemesi”
2. “Oğlumun 1. yaş günü için sipariş ettiğimiz pasta.”
3. "Soldaki fotoğrafı istedim, sadece biraz sahte kanla. Sağdaki ise makyaj sanatçısının bana yaptığı.1
4. "Sadece denedim."
5. "Bir daha internetten alışveriş yapmayacağım!"
6. “Sipariş ettiğim pasta vs. Teslim edilen pasta”
7. "Hevesle aldığım kardan adam... Fotoğraftakine benzeyen tek şey baston o da yanlış yerde duruyor!"
8. “Bu karpuzlu dondurma.”