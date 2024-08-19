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        Haberler Yaşam "Bir daha internetten alışveriş yapmayacağım!" Hayal ettikleri ürünlerden farklı eşyalar bulan 10 kişi şaşkınlıklarını paylaştı!

        Beklentiler gerçekliğe uymadı! Hayal ettikleri ürünlerden farklı eşyalar bulan 10 kişi şaşkınlıklarını paylaştı!

        İnternetten alışveriş yaparken her zaman beklediğinizi bulamayabilirsiniz! Bazı insanlar hayal ettikleri ürünlerin yerine bambaşka eşyalarla karşılaşarak şaşkınlıklarını sosyal medyada paylaştı. İşte o eşyalar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 11:00 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:00
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        Online alışveriş dünyasında beklenmedik sürprizler yaşamak mümkün! Hayalini kurdukları ürünler yerine bambaşka eşyalar bulan bu 10 kişi, şaşkınlıklarını eğlenceli bir şekilde dile getirdi. İşte o anlar!

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        1. “Annemin köpeğimiz için şapka denemesi”

        3

        2. “Oğlumun 1. yaş günü için sipariş ettiğimiz pasta.”

        4

        3. "Soldaki fotoğrafı istedim, sadece biraz sahte kanla. Sağdaki ise makyaj sanatçısının bana yaptığı.1

        5

        4. "Sadece denedim."

        6

        5. "Bir daha internetten alışveriş yapmayacağım!"

        7

        6. “Sipariş ettiğim pasta vs. Teslim edilen pasta”

        8

        7. "Hevesle aldığım kardan adam... Fotoğraftakine benzeyen tek şey baston o da yanlış yerde duruyor!"

        9

        8. “Bu karpuzlu dondurma.”

        10

        9. "Çin yemeği sipariş ettim ve fal kurabiyemi aradım, ancak bunu buldum.”

        11

        10. “İstediğim ve aldığım şey: hediye paketi. (2 adet soldaki için ödeme yaptım ve sadece sağdaki bir adet geldi."

        Kaynak: Bright Side

        Fotoğraf kaynak: Reddit

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