Bir Deli Rüzgar final yapıyor! Bir Deli Rüzgar neden final kararı aldı? Bir Deli Rüzgar oyuncuları kimler?
Bir Deli Rüzgar final bölümüyle bu akşam son kez ekranlara geliyor. Dizinin izleyicileri, Bir Deli Rüzgar dizinin neden final kararı aldığını merak ediyor. İşte Bir Deli Rüzgar, 6. final bölümü fragmanı ve detaylar
20.10.2018 - 20:40 | Güncelleme:
Bir Deli Rüzgar 6. bölümüyle final yapma kararı aldı. Başrollerinde Hatice Aslan, Pınar Deniz, Berk Cankat ve Almila Ada'nın yer adlığı Bir Deli Rüzgar dizisi aynı zamanda bir dönem dizisi olma özelliği taşıyordu. Peki Bir Deli Rüzgar neden final yapıyor?
Bir Deli Rüzgar dizisi 20 Ekim Cumartesi günü (bu akşam) ekranlara gelen 6. bölümüyle birlikte final yapıyor. Dizinin neden final yapacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Görünen o ki dizi reytinglerde istediği sonucu elde edemeyince final kararı alındı.
BİR DELİ RÜZGAR 5. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Uğur’un Gökçe’yi elinden almasına sinirlenen Ayhan, yeni planını devreye sokar. Bu plan, Uğur ve Tunahan’ı aynı safta yer alacakları bir arbedeye sokacak, aradaki buzların az da olsa erimesine sebebiyet verecektir. Melike Uğur’a tüm gerçekleri anlatmanın bir yolunu bulur. Uğur’un duydukları karşısında gireceği yol onu bambaşka bir sır ile karşılaştıracaktır.
Geçmişte ise Sevim Soylu ile ilgili sır perdesinin aralanması ve tüm gözlerin Melike’ ye dönmesi ile birlikte Reşat ikinci kez Melike’nin peşine düşmüştür. Ancak bu görev Melike ve Reşat arasındaki kıvılcımı tetiklerken Reşat ile Ahmet’i karşı karşıya getirecektir.
BİR DELİ RÜZGAR OYUNCULARI
Bir Deli Rüzgar'ın oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Pınar Deniz, Berk Cankat, Almila Ada, Görkem Kanbolat Arslan, Erdem Kaynarca ve Mustafa Uğurlu yer alıyor.
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Bir Deli Rüzgar final yapıyor! Bir Deli Rüzgar neden final kararı aldı? Bir Deli Rüzgar oyuncuları kimler? - Son Dakika Haberler/bir-deli-ruzgar-neden-final-yapiyor-bir-deli-ruzgar-6-final-bolumu-fragmani-21866532186653
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