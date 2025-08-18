Bir dönemin ünlü modellerinden olan, artık evsiz ve işsiz bir hayat sürdüren Loni Willison, dün Beverly Hills'te tek başına yürürken görüntülendi. 'Sahil Güvenlik' (Baywatch) dizisi yıldızı Jeremy Jackson'ın (44) eski eşi olan 42 yaşındaki Willson, sokakta yürürken iki çanta dolusu eşyasını taşırken objektiflere yansıdı.

Bir zamanlar fitness dergilerine poz veren ve o zamanki eşi Jeremy Jackson ile birlikte göz alıcı etkinliklerde kırmızı halıda yürüyen eski model, artık kirli kıyafetlerle dolaşıyor.

Loni Willison'ın trajik çöküşü, hayatındaki tüm sorunların sorumlusunun eski eşi Jackson olduğunu düşünmesinden sonra geliyor. Bir zamanlar dergilere kapak pozları veren, yıldızı parlayan bir modelken, Willison'ın hayatı 2010'larda altüst oldu. Akıl sağlığı sorunları ve madde bağımlılığı nedeniyle boşandı, işini ve nihayetinde evini kaybetti. Bu da onu sokaklarda yaşamaya itti.

Mayıs 2023'te yayınlanan bir röportajında, hayatının nerede yanlış gittiği sorulunca eski eşini işaret etti.