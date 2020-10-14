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HaberlerGündem3. SayfaBir düğünde daha tedbirler hiçe sayıldı - haberler
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Antalya'da sosyal mesafesiz düğün

Koronavirüs pandemisi kapsamında bakanlıkların kısıtlama genelgelerine rağmen Antalya'da yine bir düğün sokağa taştı, davullu çalgılı merasim yapıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

Bir düğünde daha tedbirler hiçe sayıldı - haberler
DHA

İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının koronavirüs pandemisiyle ilgili yayımladıkları kısıtlama genelgelerine rağmen, düğünler dur durak bilmiyor.

DHA'nın haberine göre, Antalya'da önceki gün Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde meşalelerin yakılıp silahların ateşlendiği düğünün ardından dün akşam da yine aynı ilçenin Dokuma semtinde kısıtlamayı delen görüntüler vardı.

Düğün sahipleri yolu trafiğe kapatıp sokak ortasında oynadı. Davullu, çalgılı eğlencede gelin, damat ve yakınları sokakta göbek attı. Gelinin maske takmaması dikkati çekerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

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