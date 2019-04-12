- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İstanbul Sultangazi'de fatura ödeme merkezinde çok sayıda kişi dolandırıldığı gerekçesiyle şikâyette bulundu. Olay, Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödemek için fatura ödeme merkezine para yatıranlar, bir süre sonra aldıkları makbuzların sahte ve faturaların ödenmediğini fark etti.
Yaklaşık 7 yıldır işletildiği öğrenilen fatura merkezine akın eden vatandaşlar, ödeme merkezinin kapalı olduğunu ve merkezi işleten kişinin kayıplara karıştığını öğrendi. Polis merkezine giden fatura mağdurları, polise durumu anlatarak kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri kişiden şikayetçi oldu. Çok sayıda şikayetçinin bulunduğu olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
'SİSTEMDEN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ'
Dolandırıldığını söyleyen Nazlı Demir, "1 Nisan öncesi faturamın yatırılmadığını gördüm. Buraya gelip, neden yatırılmadığını sordum. Sistemden düştüğünü söyledi. 2 gün sonra geldim bir sürü faturası yatırılmamış mağdurları gördüm. Ben de bu mağdurlar arasında kaldığım için çok üzüldüm. 4 Nisan'da yatırdığım faturalar sistemden düşmemiş. Sabah gelmiş, kapıyı açık bırakıp kaçmış. Üzüldüm. Elektriğim kesildi. Yeniden gidip yatırdım. Şu anda su faturam gelmiş bugün. Üç fatura gözüküyor, yatırılmamış" dedi.
TAHSİLAT MAKBUZUNDA VEZNEDAR 'ABD' YAZIYOR
Mağdurların 6-8 Nisan tarihleri arasında fatura merkezi önünde toplandığını anlatan Nazlı Demir, "Kiminin 3 bin, kiminin 5 bin liralık faturaları yatırılmamış. İnsanlar akşama kadar beklediler, sonra çekip gittiler. Çoğu insan karakola başvurmuş, savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Dükkan sahibini de dolandırmış. Yaklaşık 2 aylık kirayı ödememiş. Tahsilat makbuzlarında veznedar olarak 'ABD' yazıyor. Biz 'Amerika Birleşik Devletleri' diye dalga geçiyoruz şimdi aramızda. Tahsilat makbuzunda mühür yok, 'banka anlaşmalı' diye bir ibare yok. İnsan buna güvenerek parasını yatırdı. Ben uyandım ama geç uyandım" şeklinde konuştu.
'GEÇEN AY YATIRDIM, ELEKTRİĞİ KESMİŞLER'
Didem Canpolat ise, "Sabah çocuğu banyo yaptırdım. Bugünde kınamız vardı. Geçen ay faturamı burada yatırdım. Sabah gelmişler, elektriği kesmişler. Haberim yok. Başka bir yere gidip fuara sorgulattığımda geçen ay ödediğim faturanın yatırılmadığını öğrendim" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.