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Bir haftalık eşini öldüren koca, hakim karşısına çıktı

AA

Büyükçekmece'de bir haftalık eşi Fatma Güraslan'ı 21 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık hakim karşısına çıktı.

cinayet

 

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Beytullah Güraslan ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Beytullah Güraslan, öldürdüğü eşi Fatma Güraslan ile olaydan bir hafta önce evlendiklerini anlattı.

Fatma Güraslan ile 2015 yılında Facebook aracılığıyla tanıştıklarını anlatan sanık, yaşadığı Almanya'dan İstanbul'a gelmesi için maktulün kendisine para gönderdiğini savundu.

Kendisinin de bunun üzerine İstanbul'a gelerek Fatma Güraslan ile görüştüğünü, bir süre sonra evlenmeye karar verdiklerini anlatan sanık, evlilik işlemleri için 2017 yılında geldiği İstanbul'da 50 bin lira harcadığını söyledi.

Almanya'dan İstanbul'a çok sık gidip geldiğini ve 2018 yılının Ekim ayında maktulle evlendiğini belirten Sanık Güraslan, evlenene kadar parasının bittiğini ve etrafa borçlandığını ifade etti.

Sanık Güraslan, Almanya'dan aradığı eşinin bir süre sonra telefonlarına çıkmaması üzerine İstanbul'a geldiğini savunarak, evde tartıştığı eşinin kendisini aldattığını söylediğini öne sürdü.

Tartışmanın büyümesi üzerine önce maktulün kendisine bıçak çektiğini iddia eden sanık Güraslan, "Daha sonra bıçağı ben aldım ve vurmaya başladım. Kendimi kaybettim. Ne kadar vurduğumu hatırlamıyorum. Maktul yere düştü, ne yapacağımı bilemiyordum. Bıçağı orada bıraktım, elim kan olmuştu, elimi yıkadım. Polise gittim. Maktulü çok seviyordum." diye konuştu.

Duruşmada, dinlenilen tanıklar da olayı görmediklerini ve maktulün sanığı aldatmadığını söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Beytullah Güraslan'ın Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek cezai ehliyetinin olup olmadığının araştırılmasına karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'de 24 Ekim 2018'de öldürülen maktul Fatma Güraslan'ın eşi sanık Beytullah Güraslan ile olaydan kısa süre önce evlendikleri anlatılıyor.

Sanığın olaydan önce iş nedeniyle yurt dışına çıktığı belirtilen iddianamede, olay gecesi maktul ile telefonla görüşen sanığın İstanbul'a geldiği ve evde çift arasında tartışma çıktığı ifade ediliyor.

Çıkan kavgada sanığın, eşi Fatma Güraslan'ı 21 kez bıçaklayarak öldürdüğü anlatılan iddianamede, Beytullah Güraslan'ın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

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