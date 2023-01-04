KIRIMIZI ATACI VE KALEM TAKASI İLE BAŞLADI HER ŞEY

“Kırmızı atacın fotoğrafını çektim ve Craiglist’e koydum. Ardından Ronnie ve Karina adında iki kız mesaj attı ve “Merhaba, ataç çok güzel. Bizde de balık şeklinde bir kalem var. Takas etmek ister misin?” dediler.

Ataçtan daha büyük ve güzel bir kalem olduğunu için kabul ettim. O esnada aklımda takas sürecini ne kadar ileri götürebilirim fikri doğdu. Kalemi, yeniden siteye koydum ve bu kez el yapımı kapı tokmağı ile takas gerçekleştirdim.