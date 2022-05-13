Genç emlakçıdan acı haber 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Esenyurt'ta sattığı ev parasını kripto para borsasında kaybeden genç, tabancayla intihar etti.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, emlak işiyle uğraşan Eyüp Çobanoğlu (23), yaklaşık bir yıl önce kendine ait daireyi satarak kripto para borsasına girdi.

Yaklaşık 600 bin TL ile kripto para borsasına giren genç, ilk günler bir miktar para kazandı. Ancak diğer piyasalarda olduğu gibi kripto dünyasında yaşanan dalgalanmalarla her şey tersine döndü. Her geçen gün parası erimeye devam eden gencin yatırımı çöktü.

YAŞAMINA SON VERDİ

600 bin TL yatırımını hemen hemen sıfırlayan Çobanoğlu, ailesiyle de ters düştü. Bunalıma giren genç, dün akşam üzeri sosyal medya durumuna "En büyük mezar insanın kalbine gömdükleridir” yazılı notu bırakarak intihar etti.

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, baş bölgesine kurşun isabet eden Eyüp Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, olayın yaşandığı sitenin 2'nci katında bulunan dairede incelemelerde bulundu. Gencin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

'ZARAR EDİNCE AİLEVİ PROBLEMLER DE EKLENMİŞ'

Olayın yaşandığı yerde mahalle sakini olan Baran Çiftçi, "Kripto paradan dolayı adam zarar etmiş. Dairesini kripto paraya yatırmış. Zarar edince, üzerine ailevi problemler de eklenmiş. Silahla intihar etmiş diye duyduk" dedi.