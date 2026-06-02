        Haberler Keşfet Bir kutuda bulundu ancak 65 yıl sonra kimliği tespit edildi: Neler olduğu asla çözülemedi

        1957'de Philadelphia'da bir karton kutunun içinde bulunan ve yıllarca "Kutudaki çocuk" olarak anılan küçük çocuğun kimliği, modern DNA teknolojisi sayesinde 65 yıl sonra belirlendi. Ancak adı ortaya çıksa da, ölümüne dair bazı sorular hâlâ yanıt bekliyor.

        Giriş: 02 Haziran 2026 - 14:06 Güncelleme:
        KUTUNUN İÇİNDEKİ ÇOCUK VAKASI TÜM ÜLKENİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

        1957 yılında ABD’nin Philadelphia kentinde yol kenarında bırakılmış bir karton kutunun içinde küçük bir erkek çocuğun cansız bedeni bulundu. Yaklaşık 4 ila 6 yaşlarında olduğu değerlendirilen çocuk, kısa sürede ülkenin en dikkat çeken faili meçhul vakalarından birinin merkezine yerleşti.

        Kimliği belirlenemeyen çocuk, yıllar boyunca kamuoyunda “Boy in the Box” (Kutudaki Çocuk) adıyla anıldı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        KİM OLDUĞUNU KİMSE BİLMİYORDU

        Çocuğun kimliğini ortaya çıkarmak için yıllar boyunca çok sayıda çalışma yapıldı. Polis, fotoğraflar yayımladı, ihbarlar topladı ve dosyayı defalarca yeniden inceledi. Ancak geçen yıllara rağmen küçük çocuğun kim olduğu belirlenemedi.

        Bu durum, vakayı yalnızca bir cinayet soruşturması olmaktan çıkarıp ABD’nin en çok bilinen kimliksiz çocuk dosyalarından biri haline getirdi.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        İSİMSİZ BİR DOSYADAN SEMBOLE DÖNÜŞTÜ

        “Kutudaki çocuk” adı, yıllar içinde yalnızca bir polis dosyasının adı olarak kalmadı. ABD’de onlarca yıl boyunca çözülemeyen en çarpıcı faili meçhul vakalardan birinin sembolüne dönüştü.

        Küçük bir çocuğun kimliğinin yıllarca belirlenememesi, dosyayı kamuoyunun hafızasında özel bir yere taşıdı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        65 YIL SONRA GELEN CEVAP

        1957 yılında başlayan dosyada yıllar sonra dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

        Philadelphia Polisi, 8 Aralık 2022’de yaptığı basın toplantısında, modern DNA teknolojisi ve genetik soy ağacı araştırmaları sayesinde çocuğun kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

        Polisin açıklamasına göre yıllarca kimliği bilinmeyen çocuğun adı: Joseph Augustus Zarelli olarak tespit edildi.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        BİLİM ESKİ DOSYAYI YENİDEN AÇTI

        Yetkililer, kimlik tespitinde adli DNA incelemeleri ile genetik soy ağacı araştırmalarının kullanıldığını açıkladı. Bu yöntem sayesinde yıllar önce çözülemeyen bir dosyada biyolojik aile bağlantılarına ulaşılabildi.

        Böylece onlarca yıl boyunca isimsiz kalan çocuk, ölümünden 65 yıl sonra adını geri aldı.

        AİLESİNE ULAŞILDI

        Kimlik tespitinin ardından yapılan genetik soy ağacı araştırmalarıyla çocuğun biyolojik anne ve babasının da kim olduğu belirlendi.

        Ancak yetkililerin aktardığına göre, anne ve baba o tarihte artık hayatta değildi.

        Polis, yaşayan bazı akrabaların bulunduğunu ancak soruşturma nedeniyle bu kişilere ilişkin ayrıntıların kamuoyuyla paylaşmadı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        KİMLİĞİ BULUNDU AMA DOSYA KAPANMADI

        Joseph Augustus Zarelli’nin kimliğinin ve biyolojik ailesinin belirlenmesi, dosyada önemli bir dönüm noktası olarak kayda geçti. Ancak bu gelişme, vakanın tüm yönleriyle çözüldüğü anlamına gelmedi.

        Philadelphia Polisi, soruşturmanın hâlâ açık bir cinayet dosyası olarak sürdüğünü ve çocuğun ölümüne ilişkin bazı soruların yanıt beklediğini açıkladı.

        MEZARA İSMİ YAZILDI

        Yıllar boyunca kimliği bilinmeden gömülü kalan küçük çocuğun mezar taşı da kimliğinin belirlenmesinin ardından yeniden düzenlendi.

        Uzun yıllar isimsiz kalan mezara, 65 yıl sonra Joseph Augustus Zarelli adı yazıldı.

        1957’de bir karton kutunun içinde bulunan ve yıllarca yalnızca bir lakapla anılan küçük çocuk, 65 yıl sonra gerçek adına kavuştu.

        Ancak kimliği artık bilinse de, ölümüne dair bazı sorular soruşturma dosyasında hâlâ yanıt bekliyor. Bu nedenle “Boy in the Box” vakası, adı çözülen ama tamamen kapanmayan dosyalar arasında yer almayı sürdürüyor.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        Haber kaynak: Philadelphia Police, CBS News, Associated Press (AP), The Guardian

        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!

        İstanbul Beyoğlu'nda, Travis Scott'ın etkinliğinden çıkan ABD'li sanal medya yayıncısı Auger'i taksimetre açmadan oteline götürüp, 136 dolar (6 bin 250 TL) ücret aldığı öğrenilen taksi şoförü 43 yaşındaki H.A. gözaltına alındı. H.A.'ya, 95 bin 500 lira ceza yazıldı. (DHA)

        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Otomotiv pazarında sert fren
        Sevgilisiyle tatilde
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Tekne keyfi
