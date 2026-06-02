Bir kutuda bulundu ancak 65 yıl sonra kimliği tespit edildi: Neler olduğu asla çözülemedi
1957'de Philadelphia'da bir karton kutunun içinde bulunan ve yıllarca "Kutudaki çocuk" olarak anılan küçük çocuğun kimliği, modern DNA teknolojisi sayesinde 65 yıl sonra belirlendi. Ancak adı ortaya çıksa da, ölümüne dair bazı sorular hâlâ yanıt bekliyor.
KUTUNUN İÇİNDEKİ ÇOCUK VAKASI TÜM ÜLKENİN DİKKATİNİ ÇEKTİ
1957 yılında ABD’nin Philadelphia kentinde yol kenarında bırakılmış bir karton kutunun içinde küçük bir erkek çocuğun cansız bedeni bulundu. Yaklaşık 4 ila 6 yaşlarında olduğu değerlendirilen çocuk, kısa sürede ülkenin en dikkat çeken faili meçhul vakalarından birinin merkezine yerleşti.
Kimliği belirlenemeyen çocuk, yıllar boyunca kamuoyunda “Boy in the Box” (Kutudaki Çocuk) adıyla anıldı.
Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur
KİM OLDUĞUNU KİMSE BİLMİYORDU
Çocuğun kimliğini ortaya çıkarmak için yıllar boyunca çok sayıda çalışma yapıldı. Polis, fotoğraflar yayımladı, ihbarlar topladı ve dosyayı defalarca yeniden inceledi. Ancak geçen yıllara rağmen küçük çocuğun kim olduğu belirlenemedi.
Bu durum, vakayı yalnızca bir cinayet soruşturması olmaktan çıkarıp ABD’nin en çok bilinen kimliksiz çocuk dosyalarından biri haline getirdi.
İSİMSİZ BİR DOSYADAN SEMBOLE DÖNÜŞTÜ
“Kutudaki çocuk” adı, yıllar içinde yalnızca bir polis dosyasının adı olarak kalmadı. ABD’de onlarca yıl boyunca çözülemeyen en çarpıcı faili meçhul vakalardan birinin sembolüne dönüştü.
Küçük bir çocuğun kimliğinin yıllarca belirlenememesi, dosyayı kamuoyunun hafızasında özel bir yere taşıdı.
65 YIL SONRA GELEN CEVAP
1957 yılında başlayan dosyada yıllar sonra dikkat çekici bir gelişme yaşandı.
Philadelphia Polisi, 8 Aralık 2022’de yaptığı basın toplantısında, modern DNA teknolojisi ve genetik soy ağacı araştırmaları sayesinde çocuğun kimliğinin belirlendiğini açıkladı.
Polisin açıklamasına göre yıllarca kimliği bilinmeyen çocuğun adı: Joseph Augustus Zarelli olarak tespit edildi.
BİLİM ESKİ DOSYAYI YENİDEN AÇTI
Yetkililer, kimlik tespitinde adli DNA incelemeleri ile genetik soy ağacı araştırmalarının kullanıldığını açıkladı. Bu yöntem sayesinde yıllar önce çözülemeyen bir dosyada biyolojik aile bağlantılarına ulaşılabildi.
Böylece onlarca yıl boyunca isimsiz kalan çocuk, ölümünden 65 yıl sonra adını geri aldı.
AİLESİNE ULAŞILDI
Kimlik tespitinin ardından yapılan genetik soy ağacı araştırmalarıyla çocuğun biyolojik anne ve babasının da kim olduğu belirlendi.
Ancak yetkililerin aktardığına göre, anne ve baba o tarihte artık hayatta değildi.
Polis, yaşayan bazı akrabaların bulunduğunu ancak soruşturma nedeniyle bu kişilere ilişkin ayrıntıların kamuoyuyla paylaşmadı.
KİMLİĞİ BULUNDU AMA DOSYA KAPANMADI
Joseph Augustus Zarelli’nin kimliğinin ve biyolojik ailesinin belirlenmesi, dosyada önemli bir dönüm noktası olarak kayda geçti. Ancak bu gelişme, vakanın tüm yönleriyle çözüldüğü anlamına gelmedi.
Philadelphia Polisi, soruşturmanın hâlâ açık bir cinayet dosyası olarak sürdüğünü ve çocuğun ölümüne ilişkin bazı soruların yanıt beklediğini açıkladı.
MEZARA İSMİ YAZILDI
Yıllar boyunca kimliği bilinmeden gömülü kalan küçük çocuğun mezar taşı da kimliğinin belirlenmesinin ardından yeniden düzenlendi.
Uzun yıllar isimsiz kalan mezara, 65 yıl sonra Joseph Augustus Zarelli adı yazıldı.
1957’de bir karton kutunun içinde bulunan ve yıllarca yalnızca bir lakapla anılan küçük çocuk, 65 yıl sonra gerçek adına kavuştu.
Ancak kimliği artık bilinse de, ölümüne dair bazı sorular soruşturma dosyasında hâlâ yanıt bekliyor. Bu nedenle “Boy in the Box” vakası, adı çözülen ama tamamen kapanmayan dosyalar arasında yer almayı sürdürüyor.
Haber kaynak: Philadelphia Police, CBS News, Associated Press (AP), The Guardian