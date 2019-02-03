Bir Litre Gözyaşı 15. son bölümü ile izleyicisine veda ediyor. Peki, Bir Litre Gözyaşı neden bitti? Kanal D ekranlarında her pazar akşamı yayınlanan Mahir ile Cihan arasında yaşanan aşkı ve çevresinde gelişen olayları anlatan Bir Litre Gözyaşı bu akşam 15. final bölümü ile izleyicisine veda edecek.

BİR LİTRE GÖZYAŞI NEDEN BİTTİ?

Kanal D'nin bütyük umutlarla yayın hayatına başlattığı Bir Litre Gözyaşı dizisi, başarısız reyting grafiği sonucunda final yapma kararı aldı. Bilindiği üzere, dizide rol alan başarılı isimler de tek tek ayrılmıştı. Yapım her ne kadar dizinin formanıtını değiştirerek gençlik dizisine dönüştürmeye çalışsada reyting grafiğinde bir düzelme olmadı ve erken bitirme kararı alındı.

BİR LİTRE GÖZYAŞI SON FİNAL BÖLÜMÜ NE OLDU?

Aradan geçen yıllarda kendini zor da olsa toparlayabilen Cihan, hiç beklemediği bir şekilde Mahir'in ölmediğini öğrenir. Fakat Mahir'in yokluğunda hayatına devam eden Cihan için artık Ali vardır. Yaşadığı sürpriz karşılaşma sonrası ne yapacağını bilemeyen genç kız için zor günler başlar. Ali'ye bu durumu nasıl anlatacağını bilemeyen Cihan, derin bir kedere sürüklenir. Ali ise sevdiği kadında bir gariplik olduğunu anlar. Bu düşüncesini dile getirse de tatmin edici bir cevap alamaz. Öte yandan Cihan bu durumu babasına anlatır. Yaşadıkları şeyin inanılmaz bir olay olduğunun farkındadır. Hayatın tuhaflıkları bununla sınırlı kalmaz. Cihan, Mahir ile beraberken Ali'yi karşısında bulur. Artık Cihan için karar verme zamanı gelmiştir. Ya daha önce kaybedip sonrasında tekrar bulduğu, hayatının aşkı olan Mahir'i ya da zor günlerinde onun yanında olup desteğini esirgemeyen Ali'yi seçecektir. Cihan'ın zor kararı ne olacak?