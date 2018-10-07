Bir Litre Gözyaşı oyuncuları, dizinin bu akşam ekranlara gelecek ilk bölümüyle birlikte gündeme geldi. Bir Litre Gözyaşı'nda gerçek hayattan alınmış çarpıcı bir hikaye ekranlarda olacak. İşte Bir Litre Gözyaşı oyuncuları ve Bir Litre Gözyaşı konusu ile ilk bölüm fragmanı.

BİR LİTRE GÖZYAŞI OYUNCULARI

Miray Daner (Cihan Yürekli), Sanem Çelik (Figen Yürekli), Tolga Tekin (Muzaffer Yürekli), Helin Kandemir (Elif Yürekli), Görkem Mete Demir (Deniz Yürekli), Revna Çolak (Eda Yürekli), Mert Yazıcıoğlu (Mahir Yetkin)

BİR LİTRE GÖZYAŞI İLK BÖLÜM FRAGMANI

BİR LİTRE GÖZYAŞI KONUSU

Gerçek hayattan alınmış çarpıcı bir hikaye! Cihan, lise son sınıf öğrencisi, hayat dolu bir kızdır. Yaşamına yön verecek olan üniversite sınavının heyecanı içindeyken nihayet gönlünden geçen okulu kazanmayı başarır. Böylece hayatında yeni bir dönem başlar. Yeni çevre, yeni arkadaşlıklar ve aşk...

Daha okulun ilk günü etrafını sarmalayacak olan arkadaş çemberine adım atar. Sınav sabahı tanıştığı, “o garip çocuk” la da yolları tekrar kesişir. Cihan’ı en çok heyecanlandıran, uzun süredir hayranlık duyduğu Ali’yle aynı okulda olmaktır. “İlk aşk” şimdi ona bir adımlık mesafededir.

Her şey gayet güzel giderken yüreği ağırlaşan tek kişi Figen’dir. Kızının sakarlıklarından tedirginlik duymaya başlar. Cihan’ın yaralanmasına sebep olan bir düşüş acı gerçeğin gün yüzüne çıkmasına neden olacaktır. Cihan’a Beyincik dejenerasyonu teşhisi konur. Bunun tedavisi olmayan bir hastalık olduğunu öğrendiğinde dünya Figen'in başına yıkılır. Cihan her şeyden habersiz yeni hayatının tadını çıkarırken Figen ise bambaşka bir dünyaya adım atmıştır. Yürekli ailesi, nasıl başa çıkacaklarını hiç bilmedikleri bir durumda kendilerini bulurlar. Acaba Cihan ve ailesini neler beklemektedir?

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