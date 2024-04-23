1. SAHANIN HAZIRLANMASI

Maden mühendisi Pearson'a göre öncelikle matkap sahası için yukarıdaki yer üstü altyapısı -platformlar ve erişim yolları- inşa edilerek arazi bir sonraki adım olan delme için hazırlanır. Bununla birlikte bir sorun yaşanmaması için trafik planlarından güvenlik prosedürlerine kadar her şey yasalara uygun olarak dikkatlice planlanır ve izlenir.