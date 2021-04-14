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'Bir Nefes Daha'ya Santa Barbara Film Festivali’nden ödül

Ödüllü yönetmen Nisan Dağ’ın yazıp yönettiği ikinci uzun metraj filmi “Bir Nefes Daha”, ABD’nin önemli festivallerinden Santa Barbara Uluslararası Film Festivali’nden En İyi Yabancı Film Ödülü ile döndü!

'Bir Nefes Daha'ya Santa Barbara Film Festivali’nden ödül

Geçtiğimiz aylarda dünya prömiyerini 24. Tallinn Black Nights Film Festivali’nin ana yarışması kapsamında gerçekleştiren “Bir Nefes Daha”, festivalde En İyi Yönetmen ödülüne layık görülmüştü. 2021Santa Barbara Uluslararası Film Festivali’nden ise En İyi Yabancı Film Ödülü ile dönen “Bir Nefes Daha”, önümüzdeki günlerde Seattle Film Festivali’nin ana yarışmasında yer alacak ve daha sonra Cleeveland Film Festivali’nde yolculuğuna devam edecek.

Başrollerini Oktay Çubuk ve Hayal Köseoğlu’nun paylaştığı “Bir Nefes Daha”nın oyuncu kadrosunda ayrıca Eren Çiğdem, Ushan Çakır, Müfit Kayacan ve Ayris Alptekin yer alıyor. “Bir Nefes Daha”, İstanbul’un çetin mahallesi Karaçınar’da yaşayan genç rapçi Fehmi’nin müzik hayallerine giden yolda, onu iniş çıkışlı bir yola sokan bonzai bağımlılığıyla verdiği savaşı anlatıyor. Fehmi, farklı bir çevreden gelen ve eski bir DJ olan Devin’e aşık olunca, bu iki kayıp ruh hiç beklenmedik şekillerde birbirlerine ilham veriyor.

Nisan Dağ
Nisan Dağ

Bir Solis Film yapımı olan “Bir Nefes Daha”nın yapımcılığını Müge Özen, Jessica Caldwell, Yağmur Ünal, Jim Wareck ve Kanat Doğramacı üstleniyor. Filmin Alman ortak yapımcısı ise Dorothe Beinemeier. Rap parçalarının altyapılarına, Türkiye’nin önde gelen rapçilerinden Da Poet’in imza attığı “Bir Nefes Daha”da, hikâye anlatımının da bir parçası olan rap sözleri ise Hayki ve Ohash tarafından yazıldı. Filmde, uyuşturucu triplerini anlatmak için kullanılan animasyon sahneleri Hamburglu sanatçılar Sabina Kim ve Nils Andersen’in imzasını taşıyor.

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