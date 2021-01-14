"Bir Şansım Olsa" Cumartesi Günü SHOW TV'de Başlıyor!

Yaşanmış gerçek hikayelerin konu edildiği, "Bir Şansım Olsa", 16 Ocak Cumartesi günü ilk bölümüyle Show TV'de izleyiciyle buluşacak.

GERÇEK HİKAYELERLE TANIŞACAĞINIZ "BİR ŞANSIM OLSA" CUMARTESİ GÜNÜ SHOW TV'DE BAŞLIYOR

Sunuculuğunu ünlü oyuncu Ayşegül Günay'ın, yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği "Bir Şansım Olsa", pişmanlık duyanlara kapılarını açacak. İkinci bir şans isteyenlerin başvuracağı, 'keşke'lerine çözüm arayacağı programda, gerçek yaşanmış hikayelerin kahramanları ekranda yüzleşecek.

"Zaman makinesine girip, hayatınızla ilgili neyi değiştirmek isterdiniz?" sorusuna cevap arayan, geçmişlerinde pişmanlıklar ve hayal kırıklıkları olanlar bu programda bir şans daha isteyecek.

"Bir Şansım Olsa", 16 Ocak Cumartesi'den itibaren her Cumartesi-Pazar saat 13.00'te Show TV'de

İşte Bir Şansım Olsa'nın Tanıtımı;



