'Bir Şansım Olsa' reyting başarısıyla dikkat çekiyor 0:00 / 0:00

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Sunucu koltuğunda Ahu Sungur'un yer aldığı 'Bir Şansım Olsa', ilgiyle izleniyor. Mini bir dizi serisi gibi ama gerçek hikâyeleriyle izleyiciyi ekrana bağlıyor.

Gerçek yaşamdan etkileyici hikâyeleri seyirciyle buluşturan, ikinci bir şans isteyenlere kapılarını açan program 'Bir Şansım Olsa', hem kendi saatinin birincisi olma gururunu yaşarken, yapımın mini bir dizi serisi gibi ilerlemesi izleyicinin dikkatini çekiyor. Yaz döneminde reytingleriyle dikkat çeken yapım, yeni sezonda da ikinci bir şans isteyenlere kapılarını açmaya devam edecek...

Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği, Ahu Sungur'un sunumuyla 'Bir Şansım Olsa', Cumartesi-Pazar saat 13.00'te SHOW TV'de!