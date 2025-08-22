Bir taksici cinayeti daha! Bıçakla öldürüldü!
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı seyyar parfümcü 39 yaşındaki Sercan G. tarafından bıçaklanan aynı yaştaki taksici Vural İşcan hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Sercan G., polis ekiplerince yakalandı. Sercan G.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi
Aydın'da olay, saat 03.00 sıralarında Kuşadası ilçesi Karaova Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öne sürülen seyyar parfümcü Sercan G. (39), taksicilik yapan Vural İşcan'dan (39) durağın tuvaletinin anahtarını istedi.
PEŞİNE DÜŞÜP BIÇAKLA YARALADI
DHA'daki habere göre bu sırada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Vural İşcan, Karaova Mahallesi’ne müşteri götürdü. Sercan G., motosikletiyle İşcan'ın peşine düştü. Sercan G., Nazilli Halk Pazarı'nın önünde geldiklerinde müşterisini indiren İşcan'ı bıçakladı.
YARALANDIĞINI BİLDİRDİ
Aldığı bıçak darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Vural İşcan, araç telsiziyle durumu taksi durağındaki arkadaşlarına bildirdi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İşcan, kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Sercan G., polis ekiplerince yakalandı. Sercan G.’nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.