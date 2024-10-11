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        Haberler Gündem İstanbul Bir tekele daha kurşun yağmuru! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Bir tekele daha kurşun yağmuru!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Sancaktepe'de bir adam girdiği tekel bayisinde esnaf ile tartıştı. O kadar öfkeliydi ki silahını alıp geri geldi. İçerideki müşteriye bile aldırmadan peş peşe ateş etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 21:54 Güncelleme: 11.10.2024 - 21:54
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        Bir tekele daha kurşun yağmuru!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Sancaktepe'de bir adam girdiği tekel bayisinde esnaf ile tartıştı.

        O kadar öfkeliydi ki silahını alıp geri geldi.

        İçerideki müşteriye bile aldırmadan peş peşe ateş etti.

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