Ankara’nın Çankaya ilçesi Harbiye Mahallesi’nde 10 Kasım Cumartesi günü Nakış Sokak’taki bir apartmanda ikamet eden M. A., elindeki para dolu çantayla akşam saatlerinde evine girdiği sırada karşısında kar maskeli 2 kişi gördü. Bir an şok geçiren M. A., kar maskeli soyguncuların saldırısına uğradı. Soygunculardan biri M. A.’nın kafasına demir su borusu ile defalarca vurarak bayılttı. Çantayı alıp hızla olay yerinden kaçan soyguncular, binanın girişinde bekleyip gözcülük yapan hırsızı da yanlarına alarak kayıplara karıştı.

KOMŞULARI HASTANEYE KALDIRDI

İHA'da yer alan habere göre kanlar içinde yerde yatan M.A.’yı gören komşuları durumu hemen 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, kafasından aldığı darbelerle ağır yaralanan M.A.’yı tedavisi yapılmak üzere Numune Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak durumu Olay Yeri İnceleme Birimi’ne bildirdi.

200 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

İnceleme Birimleri olayla ilgili kamera kayıtları dahil tüm delilleri muhafaza altına alarak, dosyayı Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, konunun aydınlatılması için ‘özel ekip’ kurdu. Kurulan özel ekip, Dikmen Mahallesi’nden, Demetevler Mahallesi’ne kadar bulunan tüm kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Yaklaşık 200 saatlik kamera görüntüsü izleyen özel timler, kar maskeli 3 soyguncunun E. K., G. K. ve Ş. D. isimli şüpheliler olduğunu tespit etti.

HAPİSTEN ÇIKIP YİNE ÇETE KURDU

Yapılan tespit sonucu araştırmaları derinleştiren ekipler, şüphelilerden Ş.D.’nin M. A.’yı 1 yıl önce de gasp ettiği ve daha sonra Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandığını saptadı. Ş. D.’nin bu suçtan 6 ay cezaevinde yattığı öğrenildi. Öte yandan Ş. D.’nin cezaevinden çıkar çıkmaz G.K. ile E.K.’ye ulaştığı ve "M. A.’da çok para var" diyerek onları soyguna ikna ettiği belirlendi. Yaklaşık bir hafta M. A.’yı takip ederek evin etrafında keşif yaptıkları anlaşılan 3 kişilik soyguncu çetesi, kurulan özel tim tarafından düzenlenen şafak vakti operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan E. K. tüm suçlarını itiraf ederken, G. K. ile Ş. D.’nin suçlarını kabul etmediği öğrenildi.

"PARALARI NE YAPAYIM?"

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.D., E.K. ve G.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, zanlılardan M.K., polis kontrolünde telefon görüşmesi yapmak istediğini belirtti. Telefonun sesi dışarı verilen görüşmede yakınını arayan M. K. “Ben tutuklandım” demesi üzerine karşıdaki kişi “Paraları ne yapayım” dedi.

SOYGUNCULAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine hemen harekete geçen ekipler, M.K.’nin telefonda görüştüğü kişinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda bir kişi ile birlikte gasp edilen M. A.’ya ait 200 bin TL nakit para ele geçirildi. Bu gelişmeden yola çıkan ekipler, zanlıların gasp ettikleri parayı 3’e böldüklerini belirledi. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş. D., E. K. ve G. K. cezaevine gönderildi.

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