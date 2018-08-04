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Bir yılda 33 kilo verdi, 3 yıldır da kilosunu koruyor

Pek çok kişi kısa sürede zayıflatan diyetlerin ardından hızla verdikleri kiloları misliyle geri alıp hüsran yaşarken İzmir'de yaşayan Birol Basak 33 kilo zayıfladıktan sonra 3 yıldır kilosunu korumayı başardı

04.08.2018 - 15:27 | Güncelleme: DHA

İzmir'de, iş insanı Birol Basak (39), 33 kilo zayıfladıktan sonra 3 yıldır kilosunu korumasını bildi. Basak, hap ya da çay hiçbir zayıflama ürünü kullanmadığını belirtirken, Uzman Diyetisyen Gamze Gültekin, "Bizim formülümüz sürdürülebilir bir diyet. Ve diyetin parmak izi gibi kişiye özel olmasıdır. Birol Bey de yiyerek zayıfladı. Ne zaman, ne kadar ve hangi yiyecekleri birlikte yiyeceğini öğrendi, hayatına sporu koydu ve verdiği kiloları geri almadı" dedi.

 

DHA'nın haberine göre, kilolarından şikayetçi olanlar her gün sunulan yeni yeni diyet programları, çeşit çeşit zayıflama ürünleriyle kafaları karışık bir halde zayıflamak için mücadele ediyor. Pek çok kişi, kısa sürede zayıflatan diyetlerin ardından aynı hızla verdikleri kiloları misliyle geriye alıp hüsran yaşıyor. Hem kilo verip, hem de kilosunu koruyanlar ise örnek olarak gösteriliyor. İşte böyle örnek bir zayıflama öyküsü de 10 yıl önce evlenip eşinin güzel yemekleri karşısında dayanamayıp kısa sürede 110 kiloya çıkan, özel bir şirkette yönetici olan Birol Basak'tan geldi. Kilolarının kendisine başta tansiyon olmak üzere birçok hastalığı getirdiğini belirten Basak, 3 yıl önce başlayan zayıflama mücadelesini şöyle anlattı:

"Hem aşırı ve düzensiz beslenme, hem de iş stresinin verdiği sıkıntılar, kilolarımın nedeni oldu. Avcılık sporu tutkum. Ama 110 kiloya çıkınca bırakın tırmanmayı, yürümek bile dert olmuştu. 30 yaşımda tansiyon hastası oldum. Guatr problemi, çok ciddi diz ağrılarım ve karaciğerimde yağlanma vardı. Sağlık sorunları da artınca bir Beslenme Uzmanı Gamze Gültekin'e başvurdum. Ne yiyip içtiğime, ne kadar hareket ettiğime, nasıl bir yaşam istediğime kadar çok şey konuştuk. Bunun üzerine bana bir diyet programı verdi. Sigarayı bıraktım. İnanın sigarayı bırakmak, diyet yapmaktan daha kolaydı. Diyet ürünlerinden hiçbirini kullanmadım, çünkü inanmıyordum. Eş zamanlı spora başladım. Hayatım komple değişti. Aşırı kilolarım gitti, sağlığım geri geldi. Tansiyonum, karaciğerim düzeldi, diz ağrılarım bitti. Ne zaman, ne yiyeceğimi biliyorum. 77 kiloyum ve kilomu koruyorum. Eğer yemeği kaçırırsam, ertesi günü telafi ediyorum. Sağlıklı beslenme modelini yaşamıma yerleştirdim. Kilo vermek isteyenler, doğru beslenme modeline sadık kalırlarsa benim gibi kilolarını geri alma korkusu yaşamazlar."

 

Diyet programlarının parmak izi gibi kişiye özel olması gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Gültekin ise şunları söyledi:

"Çok fazla diyet programı var. Ağırlık, yer çekimi ile alakalı. Herhangi bir şey yaptığınız zaman etkisini görüyorsunuz. Ama esas olan ne kaybettiğiniz ve bunu nasıl kaybettiğiniz. Bir diyet modelinin 'sürdürülebilir' olması önemli. Sadece tartıda bir zaman mutluluk sağlayıp devam ettiremiyorsanız, bu doğru bir diyet olmuyor. Diyetler, kilo verilebilir, kilo korunabilir ve kişiye özel olmalı. Gerçek besinlerle, gerçek beslenmenin altını çizdik. Birol Bey, hiçbir zayıflama ürünü kullanmadı. Onun yaşam tarzına uygun bir modeli uyguladı ve sürdürüyor. Miktar, zamanlama ve hangi besinin hangi besinle yenmesi gerektiği bizim formülümüz. Birol Bey, sporu da yaşamına katınca kilo vermek ve kilosunu korumada başarılı oldu."

 

 

 

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