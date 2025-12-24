Habertürk
        Bir yıldır haber yok: Samsun'da kaybolan balıkçı için gıyabi cenaze namazı

        Bir yıldır haber yok: Samsun’da kaybolan balıkçı için gıyabi cenaze namazı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde geçtiğimiz yıl denizde kaybolan balıkçı Muammer Sevgili için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 15:51 Güncelleme: 24.12.2025 - 15:52
        Kayıp balıkçı için gıyabi namaz
        Samsun'da geçen yıl denize açıldıkları teknesi batmış halde bulunan, kendisine ise ulaşılamayan balıkçı Muammer Sevgili (52) için olayın yıl dönümünde gıyabi cenaze namazı kılındı.

        BALIKÇI TEKNESİNDEN HABER ALINAMAMIŞTI

        Çarşamba ilçesi Costal Limanı’ndan 22 Aralık 2024 tarihinde denize açılıp Yeşilırmak önlerine ilerleyen Muammer Sevgili ve Halil Kayış’ın (45) bulunduğu ‘Muratım 55’ isimli balıkçı teknesinden haber alınamadı. Yakınlarının başvurusu üzerine arama çalışması başlatıldı. 26 Aralık 2024 tarihinde limandan yaklaşık 1100 metre açıkta 9 metre derinlikte ulaşılan tekne kıyıya çekildi. Halil Kayış’ın cansız bedeni ise 27 Aralık’ta gece saatlerinde Karabahçe Mahallesi sahilinde bulundu. Muammer Sevgili’ye ise aradan geçen bir yıla rağmen ulaşılamadı.

        GIYABİ CENAZE NAMAZI

        Balıkçı Sevgili için bugün ilçeye bağlı Karabahçe Mahallesi Camii’nde öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Sevgili için dua edildi.

