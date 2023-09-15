Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Bir Yuvam Olsun' çok yakında SHOW TV'de başlıyor

        'Bir Yuvam Olsun' çok yakında SHOW TV'de başlıyor

        Kiralık veya satılık fark etmez; ihtiyacınız ya da hayaliniz olan o evi birlikte bulacağız. Çok yakında SHOW TV'de yepyeni bir program başlıyor; 'Bir Yuvam Olsun'... Alanında uzman iki emlakçı ve bir avukatla birlikte kolları sıvadık; Türkiye'yi karış karış gezecek ve aradığınız o evi sizin için bulacağız

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 12:20 Güncelleme: 15.09.2023 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Bir Yuvam Olsun' çok yakında SHOW TV'de başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV'de yeni bir program başlıyor; 'Bir Yuvam Olsun'...

        Program, ihtiyaçları ve imkânları dâhilinde ev arayanların can simidi olacak. Profesyonel emlakçılarımız İrem Cengiz ve Yiğit Portakal’ın sunumuyla ekranlara gelecek programda her eve tek tek bakacak, en uygun olanını sizin için bulacağız. Kiralama, satma ya da satın alma konusunda yaşanabilecek hukuki anlaşmazlıklar hakkında da uzman avukatımızdan bilgi alacağız.

        Siz de 'Bir Yuvam Olsun' diyorsanız yapmanız gereken tek şey bize başvurmak.

        0531 732 9681 Whatsapp hattı üzerinden başvurun, hayalinizdeki evi birlikte bulalım.

        “Bir Yuvam Olsun”, İrem Cengiz ve Yiğit Portakal’ın sunumuyla çok yakında SHOW TV'de.

        İşte Bir Yuvam Olsun’un Tanıtımı;

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bir Yuvam Olsun
        #show tv
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        "Hani gelecektin?"
        "Hani gelecektin?"
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        6 Şubat'ta 35 kişiye mezar oldu! İşte bilirkişi heyet raporu! Yıkılmaması mucize!
        6 Şubat'ta 35 kişiye mezar oldu! İşte bilirkişi heyet raporu! Yıkılmaması mucize!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Can kayıpları ve yaralılar var! Anne kız kaldırımda yürüyordu! Kahreden kaza!
        Can kayıpları ve yaralılar var! Anne kız kaldırımda yürüyordu! Kahreden kaza!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"