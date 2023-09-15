'Bir Yuvam Olsun' çok yakında SHOW TV'de başlıyor
Kiralık veya satılık fark etmez; ihtiyacınız ya da hayaliniz olan o evi birlikte bulacağız. Çok yakında SHOW TV'de yepyeni bir program başlıyor; 'Bir Yuvam Olsun'... Alanında uzman iki emlakçı ve bir avukatla birlikte kolları sıvadık; Türkiye'yi karış karış gezecek ve aradığınız o evi sizin için bulacağız
SHOW TV'de yeni bir program başlıyor; 'Bir Yuvam Olsun'...
Program, ihtiyaçları ve imkânları dâhilinde ev arayanların can simidi olacak. Profesyonel emlakçılarımız İrem Cengiz ve Yiğit Portakal’ın sunumuyla ekranlara gelecek programda her eve tek tek bakacak, en uygun olanını sizin için bulacağız. Kiralama, satma ya da satın alma konusunda yaşanabilecek hukuki anlaşmazlıklar hakkında da uzman avukatımızdan bilgi alacağız.
Siz de 'Bir Yuvam Olsun' diyorsanız yapmanız gereken tek şey bize başvurmak.
0531 732 9681 Whatsapp hattı üzerinden başvurun, hayalinizdeki evi birlikte bulalım.