'Bir Yuvam Olsun' çok yakında SHOW TV'de başlıyor Kiralık veya satılık fark etmez; ihtiyacınız ya da hayaliniz olan o evi birlikte bulacağız. Çok yakında SHOW TV'de yepyeni bir program başlıyor; 'Bir Yuvam Olsun'... Alanında uzman iki emlakçı ve bir avukatla birlikte kolları sıvadık; Türkiye'yi karış karış gezecek ve aradığınız o evi sizin için bulacağız

Habertürk Giriş: 15.09.2023 - 12:20 Güncelleme: 15.09.2023 - 12:20 facebook

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