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Bir Zamanlar Çukurova 28 Eylül son bölüm! Bir Zamanlar Çukurova 4. bölüm fragmanı ne zaman?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 3. son bölüm ile ekrana geldi. Züleyha aşkı için kendini feda etti. Bir Zamanlar Çukurova 'da soluk soluğa geçen aşklarıyla izleyiciyi ekrana bağlayan Züleyha ve Yılmaz, bu defa herkesi ağlattı. Peki Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

28.09.2018 - 07:47 | Güncelleme:

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı "Bir Zamanlar Çukurova" dün akşam 20.00'de ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova dizisi 3. bölümde aşklar engel tanımadı. Seyircileri büyük sürprizler karşıladı. Yayınlanan son bölümün ardından gözler 4. yeni bölüm fragmanındaydı. Peki Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 3. SON BÖLÜM

Soluk soluğa geçen aşklarıyla izleyiciyi ekrana bağlayan Züleyha ve Yılmaz, bu defa herkesi ağlattı. Adana'nın uçsuz bucaksız Çukurova'sına kaçıp, Yaman Çiftliği'ne sığınan aşıkların hayatı Hünkar'ın ailesini korumak adına verdiği karar üzerine tamamen değişti.

Jandarmanın Yılmaz'ın peşine düşmesiyle, işler çığırından çıktı. Yaman Çiftliği'nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hünkar, verdiği beklenmedik kararlarla seyircinin nefesini keserken, Züleyha tüm çaresizliği ile ona şefkat gösterene sığındı. Yılmaz'ı bekleyen zorluklar ise kan donduran cinsten. Züleyha ve Yılmaz'ın başının dertte olması Gaffur'u ve Saniye'yi oldukça sevindirirken duruma üzülen isim Gülten oldu.

Gülten'in Yılmaz'a olan aşkı bu bölümde iyice açığa çıktı. Fakat öğreneceğini gerçeklerle yıkılması da an meselesiydi! Züleyha'nın sıkıntıda olduğunu öğrenen Demir, ne gibi bir hamle yapacak? Hükmettiği topraklar gibi, günden güne aşık olduğu Züleyha'ya da hükmedebilecek mi? Karnındaki bebeğiyle Yılmaz'ın hapse girmesi gerçeğiyle yüzleşen Züleyha, bu bölümde yapacağı fedakarlıklarla izleyiciyi büyülüyor. 

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 

Genel Hikaye

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Yapım: Tims&B Productions
Yönetmen: Faruk Teber
Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Uygulayıcı Yapımcı: Nezihe Dikilitaş
Senaryo: Yıldız Tunç
Drama Direktörü: İlkay Doğan
Müzik: Aytekin Ataş
Genel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Çamur
Görüntü Yönetmeni: Muharrem Taylan Sancaktar

Oyuncular: Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Hilal Altınbilek (Züleyha), Bülent Polat (Gaffur), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Genç (Gülten), Polen Emre (Fadik), Mustafa Açılan (Veli) ve Serpil Tamur (Haminne)

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