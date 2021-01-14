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HaberlerTelevizyonBir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Bir Zamanlar Çukurova 14 Ocak bu akşam yok mu, neden yok
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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Bir Zamanlar Çukurova 14 Ocak bu akşam yok mu, neden yok?

Bir Zamanlar Çukurova akşam var mı? Sorusu merak konusu oldu. ATV'nin sevilen dizisi her hafta perşembe günleri yayınlanıyordu. Ancak Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin hayranları Bir Zamanlar Çukurova'nın neden olmadığına ilişkin aramalar yapıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova neden yok? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Bir Zamanlar Çukurova 14 Ocak bu akşam yok mu, neden yok

Bir Zamanlar Çukurova'nın bu akşam yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Mert Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova yayın akışında yer alamadı. Peki Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, neden yok? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ne zaman?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM VAR MI?

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü ATV yayın akışında yer almadı. ATV yayın akışında saat 20.45'te Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ekranlara gelecek. Maç yayınından dolayı bu hafta Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü yayınlanmayacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 80. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bu hafta yeni bölümü yayınlanmayan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünün 21 Ocak 2021 tarihinde yayınlanması bekleniyor.

ATV YAYIN AKIŞI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 80. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 80. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 79. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da tüm engellere rağmen bitmeyen Züleyha ve Yılmaz aşkı, bir trafik kazası ile hüzünlü bir ayrılığa sahne oldu!

Tam da Çukurova'ya barış gelmişken, sevenler sevdiklerine kavuşmuş, kaderin oyunu ile bu hikayeye dahil olanlar, saygıyla kendi kaderlerine dönmüşken, evladının hastaneye götürüldüğünü duyan Yılmaz, oraya yetişmeye çalışırken uçurumdan yuvarlandı!

Can düşmanı Demir, hayatını tehlikeye atarak Yılmaz'ı kurtardı, hastaneye de yetiştirdi. Tüm Çukurova iyileşmesi için dualar etti, Yılmaz tüm sevdikleri ile de tüm düşmanları ile de helalleşti. Adeta Çukurova'da Yılmaz ve Züleyha aşkı ile yaşananların ardından bembeyaz bir sayfa açıldı! Ama kader, bir kez daha ayrılık kartını çıkardı!

Yılmaz, son nefesini sevdiği kadınla, ömrünü adadığı aşkla verdi! Züleyha tam da kavuştuk derken Yılmaz'ı kaybetti! Kimsenin birbirini teselli edecek sözü kalmamıştır! Demir, Züleyha'yı ayakta tutmaya çalışıp, Çocukları için güçlü olmasını sağlamak için çabalayacaktır. Demir de üzgündür. Ama neyse ki ölmeden önce Yılmaz'la helalleşmiştir.

Yıllar önce hem eşini hem evlatlarını kaybeden Fekeli, kısa süre içinde yeniden aynı acılarla sınanmaktadır. Kimsenin onu teselli etmeye gücü yetmez. Yılmaz'ın cenazesini Fikret üstlenir, her şeye o sahip çıkar!

Züleyha da, Müjgan da evlatlarıyla cenazenin başında yer alacaktır. Tüm olan bitene Behice bile üzülmüş gibi yapar ama ona pek inanan da yoktur. Cenaze namazında gözyaşları sel olup akarken, özellikle Züleyha ve Fekeli, kalplerinin bir parçasını da o mezara gömerler.

Yılmaz'ın cenazesi, duası, mevlidi ile Fekeli adına Fikret uğraşırken, Adana'da bambaşka şeyler de olacaktır. Gaffur, artık Almanya işinin sonuna gelmiştir. Gitmek için her şeyi hazırlar, hatta Demir ile bile işleri yoluna koyar.

Bu arada, Adana'ya gelen Ümit, otomobili arızalanınca Demir ile tanışacaktır.

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