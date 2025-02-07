BİR ZAMANLAR İSTANBUL KONUSU

Senaryosunu Mehmet Bozdağ, Birol Tezcan ve A. Kadir İlter’in kaleme aldığı Bir Zamanlar İstanbul dizisi, 90’ların karanlık atmosferinde geçen, adalet arayışıyla yolları kesişen Ali ve Seher’in hikâyesini anlatıyor.

Üniversitenin farklı fakültelerinde okuyan bu iki genç, bir münazara sırasında tanışır ve kısa sürede aşk ile adaletin iç içe geçtiği bir mücadeleye girişir.

İstanbul’un suç dünyasına karşı Köroğlu gibi dimdik duran Ali ve Seher, güçlünün değil haklının kazanması için savaşacaktır.

Her adımlarında karşılarına çıkan engeller, onları İstanbul’un yeraltı dünyasında daha da güçlü bir ikiliye dönüştürür.