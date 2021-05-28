"Bu söylentiler beni yıpratıyor!"

Bir Zamanlar Kıbrıs 8. son bölümde; Buzhane baskını zaferinden sonra Lefkoşa’daki halk Rauf Denktaş, Ankaralı, Kemal Dereli ve Mücahitler sayesinde rahat bir soluk almıştır. Şimdi sırada Rauf Denktaş’ın, Ankara’ya yolculuğu vardır. Bir Zamanlar Kıbrıs 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Kıbrıs 8. son bölüm özeti...

BİR ZAMANLAR KIBRIS 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

BİR ZAMANLAR KIBRIS 8. SON BÖLÜM

Kemal ise İnci ve Müge’nin izine ulaşmıştır ne pahasına olursa olsun Rum tarafına geçip onları oradan çıkartacaktır. Bu ölüm görevinde en büyük yardımcısı Bereli olacaktır. Aile sonunda bir araya gelmeyi başaracaktır. Fakat Rum tarafından çıkıp imkansızı başarabilecekler midir?