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Bir Zamanlar Kıbrıs Ankaralı karakterini kim oynuyor? Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında?

Kiraz Mevsimi dizisi ile popülerlik elden eden Serkan Çayoğlu, dizide partneri olan Özge Gürel ile aşk yaşamaya başladı. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden gösterilen Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, hala birlikte. Serkan Çayoğlu, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Ankaralı karakterini canlandırıyor. Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında?

Bir Zamanlar Kıbrıs Ankaralı karakterini kim oynuyor? Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında?

Serkan Çayoğlu son olarak Yeni Hayat ve Halka dizilerinde rol almış ancak her iki dizide reytinglerde umduğunu bulamamıştı. Yakışıklı oyuncu Serkan Çayoğlu, şimdi ise iddialı bir yapımla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında?

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987'de Almanya'da doğdu.

Serkan Çayoğlu, eğitimini Almanya'da Erlangen Üniversitesi’nin Ekonomi Bölümünde tamamladı. Önceleri modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yöneldi ve Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur’un İtalya’dan gelen arkadaşını canlandırdı ve sonrasında Zeytin Tepesi’nde rol aldı.

Hande Yener’in “Ya Ya Ya” klibinde de oynadı. 2014 yılında başrollerini Özge Gürel ile paylaştığı Kiraz Mevsimi dizisinde "Ayaz Dinçer" rolünü canlandırdı. Dizi, 2015 yılında final yaptı.2016 yılında sevgilisi Özge Gürelle birlikte İtalya'da Verissimo , ardından tek başına İtalya'nın reytingi yüksek programlarından C Est Per Postaya katıldı. Oyuncu, daha sonra Hayatımın Aşkı dizisinde "Demir Cerrahoğlu" karakteriyle kamera karşısına geçti. Börü dizisinde baş rol oyuncusu olarak Kaya rölünde yer aldı. 2019 yılında Halka dizisinde "Cihangir Tepeli" karakterini canlandırdı. 2020 yılında Yeni Hayat dizisinde başrol oyuncusu olarak Adem rölünde oynadı.

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